INSOLITE – N’arrivant pas à trouver un dentiste, un habitant de Dordogne échange un cours de rock contre un rendez-vous en urgence

C’est une situation qui illustre la crise de l’accès aux soins en France, et les déserts médicaux, en particulier dans les zones rurales comme la Dordogne. Face à un manque criant de dentistes disponibles pour les urgences, un habitant de Saint-Rabier, a eu l’idée originale d’offrir un cours de rock en échange d’un rendez-vous rapide.

Sur Facebook, le rockeur, Christophe Callen a ainsi écrit :

« Avis aux dentistes du Périgord Noir : Cours de danse rock en échange d’une bouche d’enfer !

Cher dentiste,

Si vous êtes prêt à relever le défi ultime, alors ce message est pour vous. Mon sourire (ou plutôt ce qu’il en reste) a besoin d’une transformation digne des plus grands shows de makeover télévisés. Je vous propose donc un échange des plus inédits : un cours de danse rock contre un rendez-vous rapide !

Imaginez-vous déjà, enfilant votre blouse blanche avec le rythme du rock’n’roll dans le cœur, transformant ma bouche en une œuvre d’art dentaire. Vous serez non seulement mon héros, mais également le dentiste le plus cool de tout le Périgord Noir ! Et pour vous remercier, je vous offrirai un cours de danse rock qui fera de vous la star des soirées dansantes. Juste pensez à toutes les acclamations que vous recevrez sur la piste de danse quand vous enchaînerez les moves endiablés du rock, grâce à moi.

De plus, il y a urgence ! Un morceau de molaire vient de se fendre en deux et doit être retiré au plus vite. Je suis donc un véritable investissement en capital-dents qui vaut le coup d’être sauvé

Alors, qui est prêt à me donner un rendez-vous rapidement et à devenir un véritable investisseur en capital-dents ?

Dentistement vôtre, Un futur patient dansant »