INSOLITE – En Tchéquie, des castors réalisent un barrage dont la construction était bloquée par des procédures administratives

En République tchèque, un projet de barrage bloqué par des procédures administratives a finalement été réalisé par des castors. Dans la région de Brdy, à environ 50 km au sud de Prague, ce projet, visant à transformer un site protégé en zone humide, était en attente depuis sept ans en raison de lenteurs administratives.

Cependant, une colonie de huit castors a construit un barrage en seulement quelques jours, exactement à l’endroit prévu, créant ainsi une zone humide avec des piscines et des canaux sur une surface deux fois plus grande que celle initialement planifiée.

Cette intervention naturelle a permis d’économiser environ 1,2 million d’euros (30 millions de couronnes tchèques) qui auraient été nécessaires pour financer le projet. Les barrages construits par les castors sont non seulement écologiques mais aussi plus performants que les structures humaines, filtrant mieux les métaux lourds et autres polluants présents dans l’eau.

Les castors, connus pour leur capacité à protéger contre les inondations, améliorer la qualité de l’eau et contribuer à la biodiversité, ont ainsi résolu un problème administratif tout en offrant des avantages pour l’environnement.