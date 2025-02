INSOLITE – Des dents de dinosaures interceptées par les douaniers de Nice

C’est une découverte pour le moins étonnante. Les douaniers ont fait une découverte surprenante au péage de La Turbie (Alpes-Maritimes), en direction de l’Italie. Les faits remontent au 27 janvier dernier. Les douaniers ont intercepté un camion en provenance d’Espagne, transportant des centaines de colis. En ouvrant deux de ces colis, ils ont trouvé neuf dents de dinosaures.

Pour analyser ces fossiles, les douaniers ont fait appel au musée de la préhistoire de Menton. Les résultats ont révélé que ces dents dataient du Crétacé supérieur (entre 72 et 66 millions d’années) et provenaient de reptiles de l’ère tertiaire ayant vécu dans le bassin géologique du Maroc.

L’expertise a identifié une dent de Plésiosaure Zarafasaura oceanis, trois dents de Mosasaure et cinq dents de Dyrosaurus phosphaticus. Les douanes ont indiqué que ces biens archéologiques nécessitent des justificatifs d’importation, de détention et de circulation, que le chauffeur n’a pu fournir.

Ces dents ne seront pas restituées à l’expéditeur espagnol ni aux destinataires italiens à Gênes et Milan. Elles seront probablement données au musée de Menton, selon Samantha Verduron. Le conducteur du camion, non impliqué dans ce trafic, a pu reprendre la route.

En 2023, les douaniers français ont effectué 43 constatations et saisi 23 320 articles dans le cadre de la lutte contre le trafic de biens culturels. Les objets archéologiques et les biens anciens, principalement de l’Antiquité gréco-romaine, représentent la majorité des infractions, suivis par les livres anciens, manuscrits et lettres. Les monnaies anciennes constituent également une part importante des saisies, ainsi que les tableaux, peintures et dessins. D’autres objets saisis incluent des statues, cheminées, incunables, archives et meubles, témoignant de la diversité des biens interceptés par les douanes.