INSOLITE : à New York une femme portée disparue accouche dans le métro, sa famille la retrouve grâce à une vidéo virale

Le métro new-yorkais a été le théâtre d’un événement aussi émouvant qu’inattendu ce mercredi 12 février. Une jeune femme de 25 ans, disparue depuis plusieurs mois, a donné naissance à une petite fille sous les yeux de passagers médusés. Une scène qui aurait pu passer inaperçue si une vidéo de l’accouchement, partagée sur les réseaux sociaux, n’avait pas permis à sa famille de la retrouver.

Originaire de Floride, la jeune femme n’avait plus donné de nouvelles à ses proches depuis le 5 août dernier. Sa disparition faisait suite à une dispute avec son ex-compagnon, qui pourrait être le père de l’enfant. Inquiets, ses proches avaient signalé son absence aux autorités, déclenchant une alerte en septembre.

Quelques semaines plus tard, elle avait finalement été retrouvée par la police, mettant fin aux recherches officielles. Mais plutôt que de rentrer chez elle, la jeune femme avait choisi de disparaître à nouveau, cette fois dans les rues de New York. Sa famille ignorait totalement qu’elle s’y trouvait jusqu’à ce que le destin – et Internet – s’en mêlent.

Le 12 février, alors qu’elle se trouvait dans une rame de métro en plein cœur de Manhattan, la jeune femme a commencé à ressentir des contractions. Rapidement, des passagers ont compris la situation et ont alerté le conducteur du train, qui a stoppé la rame à la station la plus proche.

Sans attendre l’arrivée des secours, plusieurs voyageurs lui sont venus en aide et l’ont assistée pendant l’accouchement. Quelques minutes plus tard, elle mettait au monde une petite fille sous les néons du métro new-yorkais. Les secours, arrivés peu après, ont transporté la mère et l’enfant à l’hôpital, où elles ont été prises en charge. Leur état de santé est jugé bon.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais une vidéo de l’accouchement, filmée par un passager et diffusée sur TikTok, a bouleversé le cours des choses. Parmi les millions de spectateurs, deux femmes ont immédiatement reconnu la jeune mère : sa sœur et sa mère, restées en Floride.

En état de choc, elles ont immédiatement réagi en laissant des commentaires et en contactant les autorités. « C’est elle ! On la cherchait depuis des mois ! » a écrit sa sœur sous la vidéo. Soulagées de la savoir en bonne santé, elles ont exprimé leur joie et leur espoir de la voir revenir en Floride avec son bébé.