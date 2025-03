Inondations meurtrières en Argentine : Javier Milei débloque 172 millions d’euros

Face à la catastrophe qui a frappé Bahia Blanca, le président argentin Javier Milei a annoncé mercredi la création d’un fonds d’aide de 200 milliards de pesos (environ 172 millions d’euros) pour venir en aide aux sinistrés. La ville portuaire de 350 000 habitants, située à 600 km au sud de Buenos Aires, a été dévastée vendredi par des pluies torrentielles qui ont causé la mort d’au moins 16 personnes et laissé des milliers de sinistrés. Milei a précisé que les fonds seraient distribués “sans intermédiaires”, une réponse aux critiques sur la gestion des crises par l’administration.

Le maire de Bahia Blanca, Federico Susbielles, a estimé que la reconstruction nécessiterait environ 400 millions de dollars. Alors que la ville sort de la phase d’urgence, les secours continuent de rechercher deux enfants portés disparus, emportés par les eaux avec leur mère, qui a survécu. Parallèlement, les autorités ont signalé une vague de pillages dans les maisons abandonnées et les commerces, menant à l’arrestation de 17 individus.

L’ampleur des dégâts est considérable : l’hôpital principal de la ville a été évacué, plusieurs écoles sont hors d’usage, et des routes et ponts ont été détruits. Un train humanitaire a acheminé des vivres et des produits de première nécessité, tandis que plus de 4 000 bénévoles se mobilisent pour aider les sinistrés. Avec 370 personnes encore hébergées en centres d’accueil, les autorités s’attendent à un bilan humain et matériel encore plus lourd.