Infertilité : une incroyable avancée grâce à des chercheurs de Toulouse

Des scientifiques toulousains viennent de réaliser une percée qui pourrait transformer la prise en charge de l’infertilité. En mettant au point un modèle inédit de trompes de Fallope en laboratoire, ils offrent une nouvelle perspective aux couples confrontés à des difficultés pour concevoir. Publiée dans la revue Human Reproduction, leur étude démontre que ces organoïdes tubaires reproduisent fidèlement les conditions naturelles de la trompe et améliorent la survie des spermatozoïdes, un atout de taille pour la procréation médicalement assistée.

Grâce à ces mini-trompes créées à partir de tissus tubaires humains, les chercheurs ont constaté que les spermatozoïdes conservaient une motilité bien supérieure à celle observée dans les milieux de culture classiques utilisés en fécondation in vitro. Après 48 heures d’incubation, près de 30 % des spermatozoïdes restaient mobiles, contre seulement 15 % dans les conditions standards. Même après 96 heures, leur activité persistait, alors qu’elle chutait quasi totalement en laboratoire. Ces résultats confirment le rôle essentiel de l’environnement tubaire dans la reproduction et ouvrent la voie à de nouvelles méthodes pour optimiser les techniques de PMA.

L’enjeu est de taille : améliorer les taux de réussite des fécondations in vitro en créant des conditions plus proches de la physiologie naturelle. L’utilisation de ces organoïdes pourrait permettre d’adapter les milieux de culture pour maximiser le pouvoir fécondant des spermatozoïdes et favoriser un meilleur développement embryonnaire. L’idée d’une PMA plus « physiologique », intégrant les bienfaits de ces mini-trompes, devient une perspective crédible et pourrait offrir aux couples une alternative plus performante aux protocoles actuels.

Les chercheurs de Toulouse ne comptent pas s’arrêter là. Prochaine étape : explorer les interactions entre la trompe, les ovocytes et les embryons précoces, afin de mieux comprendre certaines infertilités inexpliquées. Un brevet a déjà été déposé pour protéger cette avancée et des études complémentaires sont prévues pour évaluer son intégration dans les cliniques de fertilité. Si les résultats se confirment, ces travaux pourraient bien révolutionner la prise en charge de l’infertilité en offrant aux patients une approche plus naturelle et plus efficace.