Régularisation des sans-papiers : une ligne durcie dans un débat sous tension

Alors que l’Espagne affiche une volonté assumée de régulariser massivement des travailleurs étrangers, la France avance à contre-courant en resserrant sa politique migratoire. Le nombre de sans-papiers reste difficile à établir, oscillant entre 450 000 et 800 000 personnes, révélant une réalité mouvante et mal appréhendée. Entre besoins économiques, lutte contre le travail illégal et impératifs politiques de fermeté, l’équation française demeure profondément contradictoire.

Sur le terrain, cette tension se traduit par une gestion de plus en plus restrictive des régularisations. L’admission exceptionnelle au séjour, principal levier utilisé au cas par cas, a été nettement encadrée ces derniers mois, dans un contexte de durcissement global de la politique migratoire.

Des règles durcies et des marges réduites

Le passage de Bruno Retailleau au ministère de l’Intérieur a marqué un tournant. La fin de la circulaire Valls de 2012, qui permettait une certaine stabilité autour de 30 000 régularisations annuelles, a été suivie par une nouvelle doctrine plus stricte. Depuis janvier 2025, le seuil de présence exigé a été porté à sept ans, réduisant fortement les possibilités de régularisation et limitant l’autonomie des préfets.

Cette évolution s’est traduite par une baisse estimée d’environ 10 % des régularisations en 2025, avec toutefois des disparités persistantes selon les territoires. Dans le même temps, la loi immigration adoptée en 2024 a renforcé les dispositifs d’éloignement, notamment en prolongeant la durée de validité des obligations de quitter le territoire français.

Face à ce durcissement, les associations dénoncent une politique de plus en plus restrictive, tandis que certains secteurs économiques continuent de manquer de main-d’œuvre. Entre impératifs sécuritaires et réalités économiques, la France poursuit une ligne de crête, sans véritable débat national, mais avec des décisions administratives qui redessinent en profondeur la gestion des étrangers en situation irrégulière.