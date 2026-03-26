L’Union européenne accélère le durcissement de sa politique migratoire

Le Parlement européen s’apprête à franchir une étape décisive dans la refonte de sa gestion migratoire en validant un dispositif inédit : la création de centres de renvoi situés hors du territoire de l’Union. Ces structures, destinées aux étrangers déboutés du droit d’asile, permettraient de les transférer vers des pays tiers en attendant leur éloignement définitif.

Cette orientation vise à répondre à un constat largement partagé au sein des États membres : seule une minorité des décisions d’expulsion est effectivement appliquée. En renforçant les mécanismes de contrôle et en externalisant une partie du processus, Bruxelles espère augmenter significativement le taux de retours, tout en envoyant un signal de fermeté.

Un dispositif controversé et encore incertain

Le projet inclut également un arsenal de mesures plus contraignantes pour les personnes refusant de quitter le territoire européen, comme l’allongement des durées de rétention ou des restrictions administratives accrues. Soutenue par plusieurs gouvernements et groupes politiques favorables à une ligne plus stricte, la réforme entend aussi jouer un rôle dissuasif face aux arrivées irrégulières.

Mais cette stratégie suscite de vives oppositions. Associations de défense des droits humains et responsables politiques dénoncent une externalisation jugée risquée et potentiellement contraire aux principes fondamentaux de l’Union. Certains États membres, dont la France et l’Espagne, s’interrogent en outre sur l’efficacité réelle de ces centres, déjà testés sans résultats probants.