Au large de Calais, 78 migrants ramenés à quai après une panne en pleine Manche

Dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 mars, la Manche a encore rappelé sa règle numéro un: ici, la moindre panne se paie comptant. Une embarcation transportant 78 migrants, qui tentait de rejoindre le Royaume-Uni, s’est retrouvée en difficulté au large de Calais après une panne de moteur. L’alerte a été transmise au CROSS Gris-Nez, le centre qui coordonne les opérations de surveillance et de sauvetage dans ce secteur aussi fréquenté qu’imprévisible.

Rapidement, le patrouilleur de service public Cormoran a été engagé pour porter assistance aux passagers. Selon les autorités, le groupe serait parti de Belgique avant de prendre la mer. Le navire a ramené tout le monde à quai à Calais, où les personnes ont été débarquées puis prises en charge par les secours à terre.

Cette nuit-là, le CROSS Gris-Nez n’avait pas qu’un seul point à surveiller sur ses écrans. Les équipes suivaient plusieurs embarcations et ont engagé quatre moyens nautiques: deux patrouilleurs, une vedette et un navire de sauvetage. La mécanique est rodée, presque quotidienne, mais chaque intervention se joue à quelques minutes près.

Quand le moteur s’arrête, la mer ne négocie pas

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord le souligne: les personnes à bord « refusent l’assistance proposée par les moyens français et ne l’acceptent que confrontés à des situations d’extrême urgence ». Une phrase qui dit beaucoup, sans fard. Tant que l’embarcation avance, même mal, certains préfèrent rester à bord, quitte à pousser les secours à intervenir au dernier moment, là où la marge de sécurité devient mince.

Reste que l’État ne peut pas toujours forcer la main, avance la préfecture, en raison « de la fragilité structurelle des embarcations systématiquement surchargées » et du risque de naufrage. Dans une zone où se croisent navires de commerce, courants et bancs de sable, avec une eau froide qui ne pardonne pas, la moindre manœuvre est un pari technique. Et l’hiver, même finissant, alourdit tout: le vent, la mer, la peur.

Les autorités rappellent enfin les consignes en cas d’urgence en mer, avec le 196 ou le canal 16 VHF. Sur le papier, c’est simple. Sur l’eau, quand les traversées se multiplient et que les départs se déplacent d’un rivage à l’autre, la Manche ressemble moins à une frontière qu’à un couloir saturé, où chaque panne se transforme en opération de sauvetage et où l’on devine déjà que la prochaine alerte n’attendra pas longtemps.