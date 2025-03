«I don’t wanna be French» : sur TikTok, la tendance anti-France qui réveille le Bleu-Blanc-Rouge

Depuis quelques jours, TikTok voit déferler une drôle de vague « anti-française ». À l’origine du phénomène, des créateurs américains qui détournent avec humour le refrain de la célèbre chanson de Lady Gaga, Bad Romance. Le vers original « I don’t wanna be friends » (« je ne veux pas être ton amie ») est ainsi devenu « I don’t wanna be French » (« je ne veux pas être français »), accompagnant des vidéos moquant les clichés les plus célèbres associés à la France : baguettes, bérets, fromage, mais aussi les grèves et les manifestations. Partie des États-Unis, la mode s’est propagée rapidement dans toute l’Europe, de l’Italie à la Belgique en passant par l’Espagne, accumulant des millions de vues. Une tendance drôle et ironique, mais pas toujours appréciée côté français.

La riposte française entre ironie et fierté

Face à ces moqueries, la riposte française ne s’est pas fait attendre, mêlant autodérision et fierté patriotique retrouvée. « In France we say : nous au moins on a la carte Vitale », répond un utilisateur, brandissant fièrement ce symbole du système de santé français. D’autres ironisent sur la gastronomie américaine : « C’est sûr qu’on a beaucoup à envier à un pays qui fait des tartes au Sprite ». Même l’ancien Premier ministre Gabriel Attal est entré dans la danse, publiant une vidéo intitulée « I wanna be French », toujours sur fond de Lady Gaga. Résultat : un contre-mouvement nationaliste sympathique s’est mis en place, exhibant avec humour et parfois provocation les grandes fiertés tricolores, des médailles olympiques à Zinedine Zidane en passant par l’influenceuse Léna Situations, pourtant régulièrement critiquée.

Un patriotisme inattendu et générationnel

Cette affaire révèle surtout un regain de patriotisme inattendu chez les plus jeunes générations. « Je n’ai jamais été aussi française de ma vie », ironise une internaute sur X. Pour d’autres, le phénomène dépasse même l’engouement de la Coupe du monde : « Même pendant le foot, on n’était pas aussi patriotes ». Ce paradoxe est peut-être la plus grande réussite involontaire de cette tendance virale. En attaquant la France de manière ludique, les internautes étrangers ont réveillé un patriotisme bien particulier, teinté d’humour et d’autodérision. Au fond, rien de tel qu’une attaque extérieure pour renforcer l’identité collective. Et TikTok, une fois de plus, révèle ainsi une facette surprenante de la jeunesse française.