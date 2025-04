Honte intime : un Français sur deux réduit ses achats d’hygiène

Se laver, se sentir propre, se tenir digne : des gestes banals devenus inaccessibles pour des millions de Français. En 2024, un citoyen sur deux admet avoir réduit sa consommation de produits d’hygiène à cause de la hausse des prix. Le maquillage, les protections menstruelles, le papier toilette ou encore le shampoing font partie des produits sacrifiés. Et la tendance ne fait que s’aggraver.

Quand il faut choisir entre shampooing et loyer

Selon l’étude Ifop pour l’association Dons Solidaires, la précarité hygiénique a bondi de 16 % en un an. Elle ne touche plus seulement les plus démunis, mais s’étend à une part croissante de la population « sur le fil de la fragilité économique ». Résultat : 40 % renoncent au maquillage, 33 % aux colorations capillaires, 30 % aux soins hydratants. Même des produits de première nécessité comme la lessive (13 %), les couches pour enfants (13 %), le shampoing ou la brosse à dents (12 %) sont mis de côté. 10 % des femmes rognent sur leurs protections périodiques. Et 9 % limitent… le papier toilette. Ces arbitrages, invisibles dans les statistiques classiques, grignotent l’estime de soi et creusent un sentiment d’exclusion. L’association alerte : « Beaucoup doivent faire des choix entre des besoins indispensables tout en essayant de préserver une stabilité économique. »

Les femmes et les jeunes en première ligne

Les femmes paient le prix fort. Faute de moyens, quatre millions ont déjà dû renoncer à acheter des protections menstruelles ; 2,8 millions y sont régulièrement confrontées. Certaines limitent leurs sorties pendant leurs règles, d’autres bricolent des solutions de fortune. Pour Dons Solidaires, cette détresse invisible isole et stigmatise. Même tableau sombre pour les jeunes de 18 à 29 ans vivant hors du foyer parental : un sur cinq est considéré comme pauvre. Et pour boucler leur budget, près d’un sur cinq renonce au déodorant, 16 % se lavent sans savon. Le mal-être se propage : 37 % disent avoir déjà annulé une sortie par malaise lié à leur apparence. Le manque d’accès aux produits d’hygiène n’est pas un détail. Il fracture le lien social. Il installe une misère silencieuse, loin des slogans politiques. Une misère qui sent l’humiliation.