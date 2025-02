Honda conditionne la reprise des négociations d’acquisition avec Nissan au départ de son PDG

D’après le Financial Times, Honda Motor serait prête à renouer le dialogue avec Nissan Motor en vue de créer le quatrième plus grand constructeur automobile mondial, à condition que Makoto Uchida, actuel PDG de Nissan, quitte ses fonctions.



Nissan et Honda, respectivement deuxième et troisième constructeurs japonais après Toyota en termes de ventes, avaient initié des discussions pour une fusion valorisée à 60 milliards de dollars. Cette initiative faisait suite à la baisse des bénéfices de Nissan, pénalisé par son retard sur les modèles hybrides aux États-Unis et la concurrence des fabricants chinois.



Toutefois, ces pourparlers ont échoué la semaine dernière, accentuant l’incertitude autour de Nissan et soulignant les défis auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles traditionnels face à la montée en puissance des marques chinoises.



Makoto Uchida, sous pression depuis plusieurs années pour redresser Nissan après une période marquée par des difficultés commerciales et des turbulences managériales, souhaite rester en poste jusqu’en 2026. Cependant, il est confronté à une opposition croissante, notamment de la part du conseil d’administration de Nissan et de son partenaire Renault, après l’échec des négociations avec Honda.



Les discussions entre Honda et Nissan auraient achoppé en raison du manque de réactivité de Nissan et de son refus de devenir une filiale de Honda. Le Financial Times rapporte que Honda envisagerait de relancer les négociations si un nouveau président du conseil d’administration était capable d’apaiser les tensions internes.



Parallèlement, Nissan met en œuvre un plan de restructuration prévoyant la suppression de 9 000 emplois et une réduction de 20 % de sa capacité de production mondiale. Une mise à jour de ce plan est attendue dans un mois.