Hockey sur glace: Angers vainqueur de la Coupe de France face à Grenoble

Dans une finale haletante, opposant les deux meilleures équipes du hockey français, les Ducs d’Angers ont pris le meilleur sur les Brûleurs de Loups de Grenoble en s’imposant 3-2 à l’Accor Arena. Les Angevins décrochent ainsi leur quatrième Coupe de France après 2007, 2014 et 2022, au terme d’un duel marqué par une intensité folle et un suspense total jusqu’aux dernières secondes.

Devant presque 14 000 spectateurs, la rencontre a offert un spectacle de haut niveau, fidèle à l’attente suscitée par cette finale inédite entre les leaders de la Synerglace Ligue Magnus.

UNE BATAILLE DE HAUT NIVEAU ENTRE LES DEUX PREMIERS DU CHAMPIONNAT

1er tiers-temps : Grenoble domine mais Angers réagit immédiatement

Dès les premières minutes, les Brûleurs de Loups se montrent les plus dangereux, avec Sacha Treille, François Beauchemin et Aurélien Dair, qui trouve même le poteau à la 5e minute. Malgré ce bon début, Angers ne se laisse pas impressionner et pousse le gardien grenoblois Matija Pintaric à réaliser plusieurs arrêts décisifs, notamment face à Braeden Shaw.

Grenoble profite finalement d’un powerplay pour ouvrir le score à la 12e minute, grâce à Christophe Boivin, bien placé au rebond après une tentative de François Beauchemin (1-0). Mais la réaction angevine ne tarde pas : Peter Valier égalise moins de deux minutes plus tard en trouvant la faille entre les jambes de Pintaric (1-1, 14e minute).

2e tiers-temps : Un duel équilibré, Tavernier et Hardy à la manœuvre

L’intensité monte encore d’un cran après la pause, et les tirs s’enchaînent de part et d’autre (12 tentatives pour chaque équipe dans ce deuxième acte). Sami Tavernier, élu MVP de la finale, fait basculer le match en faveur d’Angers en s’échappant à la limite du hors-jeu et en envoyant un missile imparable pour le 2-1.

Grenoble ne se laisse pas distancer et revient au score rapidement. Kyle Hardy, meilleur pointeur des Isérois, égalise en poussant son propre rebond dans les filets à la 27e minute (2-2).

3e tiers-temps : Sarliève offre la victoire aux Ducs

La décision se fait en début de troisième période, lorsque Téo Sarliève réalise une percée solitaire impressionnante et trompe Pintaric d’un tir précis au premier poteau (3-2, 43e minute).

Les Brûleurs de Loups jettent alors toutes leurs forces dans la bataille, multipliant les offensives. Mais Matthew O’Connor, impérial dans les cages d’Angers, repousse chaque tentative grenobloise, notamment en infériorité numérique à la 50e minute. Malgré un ultime assaut des Grenoblois, qui sortent leur gardien à deux minutes du terme, Angers tient bon et peut laisser éclater sa joie au coup de buzzer.

LES DUCS EN ROUTE POUR L’EUROPE ET LA COURSE AU TITRE

Avec cette victoire, Angers décroche non seulement la Coupe de France mais aussi son ticket pour la Coupe Continentale 2026, la deuxième compétition européenne.

Avec cette Coupe en poche, les Ducs peuvent désormais se tourner vers les play-offs de Ligue Magnus, avec un objectif en tête : décrocher enfin leur premier titre de Champion de France.