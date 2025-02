Henri Sannier parle de sa maladie: « J’ai perdu 14kg. Je me suis dit: c’est foutu! »

Henri Sannier, présentateur emblématique de France Télévisions, s’est livré sur son combat contre la maladie. Invité par Wendy Bouchard sur Icipour parler de son livre Le jour où j’ai réappris à marcher, il a évoqué son combat : « J’étais un légume. J’ai perdu 14 kgs, je me suis dit: c’est foutu ! ».

Pour rappel, en 2020, une chute à vélo l’avait conduit au CHU d’Amiens, où les médecins avaient diagnostiqué une neuropathie rare, une polyradiculonévrite chronique, qui paralysait progressivement son corps.

« Je reviens de relativement loin, mais je n’ai jamais baissé les bras. Je me suis dit que j’allais toujours m’en sortir. J’évitais de me regarder dans la glace parce que j’avais perdu 14 kilos et que j’étais verdâtre. J’avais tendance à me dire ‘c’est cuit, je vais dans le mur.' », a-t-il confié, ajoutant : « Ce que je faisais, c’est que je fermais les yeux et je repensais à toutes les belles choses qui ont émaillé ma vie. Et ça, c’est extraordinaire. Je me disais que mon avenir n’était pas bouché, que je pouvais revivre ça… »

Dans une autre interview pour France 3, Henri Sannier avait déjà expliqué comment sa vie avait radicalement changé après le diagnostic : « Une vie de légume. Je ne pouvais pas prendre de douche par exemple, c’est un truc tout bête. Chez moi, la douche est au premier étage. Alors, je ne pouvais pas monter… »