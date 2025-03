Le chanteur Harry Styles impressionne en courant le marathon de Tokyo en moins de 3h30

Ce dimanche 2 mars 2025, Harry Styles a troqué ses tenues de scène pour des baskets de course en participant au marathon de Tokyo. Loin des projecteurs depuis la fin de sa tournée Love on Tour en 2023, le chanteur britannique a fait une apparition remarquée dans les rues de la capitale japonaise, où il a bouclé la course en 3 heures, 24 minutes et 7 secondes. Un temps impressionnant qui le classe à la 6010ᵉ place sur les 26 706 coureurs ayant terminé l’épreuve, dépassant ainsi plus de 20 000 participants.

Habillé d’une tenue de running entièrement noire et de baskets jaune fluo, Harry Styles n’a pas manqué d’être reconnu par ses fans, qui ont relayé de nombreuses vidéos de lui sur les réseaux sociaux. On y voit l’ancien membre de One Direction garder une allure constante tout au long des 42,195 km, avec un premier semi-marathon en 1h42 et une performance presque identique sur la deuxième moitié de la course. Son rythme moyen de 4 minutes et 51 secondes par kilomètre témoigne d’une préparation sérieuse et d’une endurance remarquable.

Bien que discret depuis la fin de sa tournée mondiale, cette performance sportive relance l’intérêt du public pour l’artiste, qui n’a pas sorti d’album depuis Harry’s House en 2022. Alors que ses fans espèrent une nouvelle annonce musicale, le marathon de Tokyo prouve que, même loin des studios, Harry Styles continue de se surpasser, que ce soit sur scène ou sur le bitume.