Harcèlement, discriminations, burn-out… le feu couve chez les pompiers françaises

Derrière l’uniforme et les interventions héroïques, une autre réalité brûle lentement le cœur des casernes françaises. Harcèlement moral ou sexuel, discriminations, abus d’autorité, épuisement physique et psychique : près d’une centaine de pompiers – professionnels et volontaires – dénoncent aujourd’hui des conditions de travail toxiques, dans 35 départements. Certains vont jusqu’à attaquer leur hiérarchie en justice. Un signal d’alarme inédit dans un corps réputé pour sa loyauté et son silence.

Un modèle à bout de souffle

Le système français repose essentiellement sur ses 200 000 pompiers volontaires, qui assurent l’essentiel des secours sur le territoire. Rémunérés symboliquement, peu formés, souvent appelés sur leur temps libre, ils constituent pourtant l’épine dorsale de la sécurité civile. Mais les limites du modèle apparaissent au grand jour. Dans certaines casernes, des volontaires cumulent jusqu’à 96 heures de garde d’affilée, sans repos. D’autres, harcelés, discriminés ou menacés, découvrent qu’ils n’ont ni contrat de travail, ni protection juridique digne de ce nom. Les SDIS (services départementaux d’incendie et de secours), qui emploient ces agents, sont de plus en plus mis en cause. Pompiers placardisés, rétrogradés, exclus, voire sanctionnés pour avoir dénoncé des dysfonctionnements, sont aujourd’hui nombreux à briser l’omerta.

Harcèlement, suicides et lanceurs d’alerte sous pression

Les témoignages recueillis sont glaçants. À Ouistreham, une jeune pompier volontaire de 22 ans, victime de harcèlement sexuel répété, est suspendue après avoir refusé de partir en intervention. Dans le Pas-de-Calais, un adjudant-chef, Brahim Ouarred Bida, qui dénonçait des détournements de matériel et des irrégularités, reçoit des menaces racistes et anonymes. Malgré cela, il doit financer lui-même sa défense pour les dossiers qu’il a révélés. Certaines concernent des affaires aussi absurdes que tragiques : comme ce pompier de Savoie convoqué pour avoir affiché un dessin humoristique dans son bureau, ou ces pompiers de Haute-Saône menacés de radiation pour une rature sur un certificat médical. Leur réhabilitation par la justice administrative en 2024 n’a pas suffi à éteindre la colère.

Des moyens en berne, des missions dévoyées

Au cœur du problème, une baisse de moyens criante. En vingt ans, le nombre de casernes a chuté de 30 %, alors que la population a augmenté et vieilli. Les interventions explosent, notamment pour des missions qui ne relèvent plus de l’urgence : appels de personnes isolées, transport à l’hôpital faute de médecin. Les pompiers se disent transformés en “taxis rouges”, dépossédés de leur cœur de métier. La France a fait le choix d’un système basé sur 80 % de volontaires, mais ce pilier vacille. La durée moyenne d’engagement des pompiers volontaires chute, en particulier en Île-de-France où elle tombe à cinq ans seulement. En parallèle, la réforme des retraites reporte l’âge de départ des professionnels à 59 ans, avec une pyramide des âges qui s’alourdit. Les SDIS, structures autonomes, ne sont pas obligées de transmettre à l’État des données sur les cas de harcèlement ou les procédures internes, l’opacité domine. Pire, dans certains cas, des signalements sont étouffés pour ne pas ternir l’image d’un corps encore très valorisé dans l’opinion publique. La peur des représailles, le silence, la loyauté malmenée : tout cela mine une profession déjà sous pression. que. Les pompiers, héros du quotidien, se sentent abandonnés, utilisés, broyés. Et quand ceux-là mêmes qui sauvent des vies finissent par demander de l’aide à leur tour, c’est qu’un modèle vacille. Derrière les sirènes, un cri sourd retentit dans les casernes de France.