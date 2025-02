Guy Pearce sur Kevin Spacey: «J’étais jeune et sensible, et il s’en est pris à moi.»

Dans une interview, Guy Pearce a pris la parole pour dénoncer son expérience avec Kevin Spacey lors du tournage de L.A. Confidential en 1997. Invité du podcast Awards Chatter, produit par The Hollywood Reporter, l’acteur australien est revenu sur cette période, évoquant les comportements déplacés de son collègue.

Ce n’est pas la première fois que Guy Pearce aborde le sujet. En 2018, il avait brièvement mentionné son malaise face à Kevin Spacey lors d’une interview avec Andrew Denton, le qualifiant de “mec aux mains baladeuses”. À l’époque, il avait toutefois précisé ne pas avoir été victime d’agression ou d’attouchements. Aujourd’hui, il livre un témoignage plus détaillé sur ce qu’il a réellement vécu.

“J’étais jeune et sensible, et il s’en est pris à moi”

Dans cette nouvelle interview, Guy Pearce confie que durant les cinq mois de tournage à Los Angeles, il a dû repousser à plusieurs reprises les avances insistantes de Kevin Spacey. “J’avais vraiment peur de lui, c’est un homme très dominant. Il est incroyablement talentueux et charismatique, mais j’étais jeune, sensible, et il a profité de la situation”, explique-t-il.

À l’époque, l’acteur trouvait du réconfort en présence de son collègue Simon Baker. “Je me sentais en sécurité uniquement quand Simon était là. Dès qu’il arrivait, Kevin se désintéressait de moi pour se concentrer sur lui, parce qu’il est bien plus beau que moi”, raconte-t-il avec amertume.

Une prise de conscience tardive

Sur le moment, Guy Pearce ne s’était pas perçu comme une victime. Mais en 2017, lorsque les premières accusations d’agressions sexuelles contre Kevin Spacey éclatent au grand jour, il réalise à quel point cette expérience l’a marqué. “Quand j’ai entendu parler des plaintes, ça m’a bouleversé. J’ai fondu en larmes et je n’arrivais plus à m’arrêter. J’ai compris ce que j’avais enfoui pendant toutes ces années”, confie-t-il.

Bien qu’il n’ait pas donné de détails précis sur la nature des faits ni sur leur chronologie, il a révélé avoir eu plusieurs confrontations avec Kevin Spacey après le tournage, qui, selon lui, “se sont mal terminées”.

Kevin Spacey face à la justice

De son côté, Kevin Spacey continue de nier toutes les accusations portées contre lui. Pour rappel, l’acteur a été acquitté en juillet 2023 dans un procès londonien où quatre hommes l’accusaient d’agressions sexuelles, et déclaré non coupable par un tribunal civil à New York en 2022.