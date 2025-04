Gus l’illusionniste aux Folies Bergère avec son nouveau show “Givré”

Le magicien préféré du petit écran revient sur scène avec un spectacle mêlant haute voltige magique, humour givré et paysages enneigés, du 23 au 28 décembre 2025 à Paris.

Un spectacle givré entre humour, magie et poésie

Après avoir conquis les téléspectateurs dans La France a un incroyable talent et sur TF1 dans Vendredi tout est permis, Gus l’illusionniste s’apprête à électriser la scène des Folies Bergère avec son nouveau spectacle Givré. Du 23 au 28 décembre 2025, le magicien promet une escapade spectaculaire en pleine montagne, dans un univers où la neige côtoie les illusions les plus surprenantes.

Mêlant poésie, tours bluffants et interactivité avec le public, Givré marque un tournant dans la carrière du magicien. Mis en scène par Arthur Jugnot, ce nouveau one man show s’annonce plus audacieux, plus drôle, mais aussi plus personnel. Gus, fidèle à son style à la fois élégant et décalé, y pousse plus loin encore le curseur de l’humour, sans jamais délaisser l’émerveillement.