Guerre avec la Russie ? Faut-il paniquer ? Un livret de survie distribué à tous les Français !

Face aux risques croissants, le gouvernement français prépare l’envoi d’un manuel de survie à tous les foyers d’ici l’été. Inspiré du modèle suédois, ce livret détaillera les gestes à adopter en cas de crise majeure : catastrophe naturelle, cyberattaque, accident nucléaire ou même conflit armé. Il s’agit, selon les autorités, d’une initiative visant à renforcer la résilience des populations et non à préparer le pays à la guerre.

Composé d’une vingtaine de pages, le guide s’articulera en trois parties : Se protéger, Que faire en cas d’alerte ? et Engagez-vous. La première section mettra l’accent sur la constitution d’un kit d’urgence comprenant eau, nourriture et matériel de survie de base. La seconde rappellera les gestes essentiels à adopter en cas d’alerte, notamment en cas d’attaque chimique ou nucléaire. Enfin, la dernière partie encouragera l’engagement citoyen à travers les réserves militaires et civiles.

La publication de ce manuel s’inscrit dans un contexte international tendu. Après les déclarations d’Emmanuel Macron sur la menace russe et le réarmement de la France, l’initiative suscite des interrogations. Cependant, le gouvernement assure qu’il ne s’agit pas d’un signal alarmiste, mais d’un effort de prévention face à toute éventualité.

Deux titres sont actuellement à l’étude pour ce document : l’un neutre et pédagogique, Manuel d’instruction en cas de crise, et un autre plus mobilisateur axé sur la résilience. Le choix final reviendra à l’Élysée et à Matignon avant la validation définitive du projet.