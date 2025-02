Guardiola répond aux déclarations de Tebas sur les dépenses de City

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a refusé ce vendredi de répondre aux questions concernant la plainte déposée par le président de la Liga espagnole auprès de la Commission européenne, accusant le champion de Premier League d’avoir enfreint les règles financières.

Guardiola a été interrogé à plusieurs reprises sur les déclarations de Javier Tebas, président de la Liga, alors qu’il s’adressait aux médias avant le match du cinquième tour de la FA Cup demain samedi contre Plymouth Argyle, une équipe de League Two. À trois reprises, il a répondu : « (question) suivante ».

Tebas, qui a critiqué City par le passé, a déclaré jeudi qu’il avait déposé une plainte en 2023, accusant le club de provoquer des « distorsions graves sur le marché intérieur de l’Union européenne ».

Il a affirmé que Manchester City, détenu par Abu Dhabi, aurait dissimulé ses dépenses en utilisant des entreprises externes.

Lors d’une conférence de presse en marge du sommet du Financial Times Business of Football à Londres, Tebas a déclaré : « On ne peut que penser qu’il s’agit d’un contournement des règles. »

Il a ajouté : « Nous avons alerté l’Union européenne parce que, bien que ce soit un club anglais, l’UE supervise toute activité commerciale en Europe. »

Guardiola, dont le club attend également le verdict sur 115 accusations présumées de violations des règles financières en Premier League, a été interrogé sur les raisons pour lesquelles Manchester City était la cible de plaintes comme celle de Tebas.

Il a répondu : « Je ne sais pas. Cela s’est produit dans le passé avec l’UEFA, et cela se produira avec la Premier League dans quelques semaines avec le jugement sur les 115 accusations. Nous attendrons et nous parlerons après. »

Manchester City a refusé de commenter les déclarations de Tebas mais a toujours nié toute infraction.

Le tombeur des grands

Bien que Plymouth occupe la 22ᵉ place en League Two, Guardiola ne prend pas à la légère cette équipe du sud de l’Angleterre, qui a surpris en battant Liverpool 1-0, leader de la Premier League, illustrant ainsi les surprises de la FA Cup.

Guardiola a déclaré : « (Plymouth) n’est pas une équipe inconnue. S’ils ont pu battre Liverpool, la meilleure équipe du pays cette saison… »

Il a poursuivi : « Nous savons que ce genre de match est très difficile, car ces équipes font vraiment du bon travail. »

« Si elles appliquent leur plan et jouent mieux que prévu, nous serons en difficulté », a-t-il ajouté.

Guardiola a indiqué que le défenseur Vitor Reis pourrait jouer demain, après avoir fait ses débuts avec City lors de la victoire 2-1 contre Leyton Orient, une équipe de League One, au quatrième tour de la FA Cup.

« Il est jeune et vient du Brésil, mais c’est un défenseur avec une énorme capacité de concentration », a déclaré l’entraîneur.

« Certains joueurs sont très physiques, d’autres très intelligents, et il fait partie de ces derniers. Il est venu pour rester longtemps, et nous sommes ravis de son potentiel. »

Guardiola espère également que l’ailier norvégien Oscar Bobb, absent depuis août en raison d’une fracture à la jambe, pourra bientôt revenir sur le terrain.

« Il s’améliore. Il s’est entraîné hier et aujourd’hui aussi. Cela a pris plus de temps que prévu, mais nous espérons qu’il pourra nous aider dans la dernière partie de la saison », a-t-il expliqué.

Il a conclu : « Nous voulons vraiment l’aider. Ce fut une période difficile pour lui, mais il y a toujours de l’espoir. C’est la vie, surtout dans le sport. »