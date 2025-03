Grève dans la culture : le monde du spectacle se soulève contre les coupes budgétaires

Ce jeudi 20 mars marque une journée de mobilisation nationale dans le secteur de la culture. Artistes, techniciens et syndicats se lèvent contre les coupes budgétaires drastiques qui frappent le spectacle vivant, menaçant festivals, théâtres et compagnies à travers toute la France. À Nantes, des artistes ont déjà occupé le Lieu Unique, tandis que des manifestations sont prévues dans plus d’une vingtaine de villes.

Face à une baisse historique des financements publics, les professionnels dénoncent une précarisation accrue et l’abandon progressif des politiques culturelles. En région, certaines collectivités ont réduit de moitié leurs subventions, mettant en péril de nombreux événements et emplois. Le gel de la part collective du Pass Culture a également provoqué un tollé, coupant l’accès à des milliers d’élèves à des activités artistiques et éducatives.

Les manifestants réclament non seulement un maintien des financements, mais aussi une refonte des politiques culturelles, estimant que la culture ne doit pas être la variable d’ajustement budgétaire des collectivités. Si le gouvernement ne répond pas, les syndicats préviennent déjà qu’un mouvement d’ampleur pourrait se prolonger dans les prochains mois, avec des actions renforcées jusqu’à l’été.