Gratuitement : comment utiliser l’intelligence artificielle pour modifier des photos

Les technologies d’intelligence artificielle se sont infiltrées dans de nombreux aspects de la vie quotidienne grâce à une variété d’usages uniques et innovants, bien que les robots conversationnels et l’IA générative restent les plus courants et les plus populaires.

Récemment, les fabricants de téléphones portables ont commencé à se concurrencer pour intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle à leurs appareils, allant de la communication directe avec des modèles d’IA générative à l’intégration de ces technologies dans les usages quotidiens.

La retouche photo est l’un des domaines dans lesquels l’IA a récemment gagné en importance, aussi bien sur les smartphones que sur les ordinateurs. Plusieurs entreprises ont intégré directement ces fonctionnalités dans leurs téléphones, en plus d’avoir incorporé l’IA dans des applications populaires de retouche photo.

L’intelligence artificielle peut rendre une photo plus professionnelle et élégante, en permettant de supprimer ou d’ajouter des éléments. Voici quelques outils permettant de modifier des images grâce à l’IA :

L’application Photos de Microsoft

Microsoft intègre son application Photos par défaut dans Windows 10 et Windows 11. Récemment, cette application a été enrichie par l’intelligence artificielle, permettant d’effectuer certaines modifications. En parallèle, Microsoft propose également une autre application appelée Designer pour modifier les images via son site web.

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités d’édition IA en cliquant sur « Modifier avec Designer » (Edit With Designer), situé en haut à droite de la fenêtre parmi les icônes. C’est la deuxième icône à partir de la gauche.

L’application propose plusieurs options intéressantes comme :

L’amélioration automatique des couleurs et de la luminosité

La transformation de l’image en style cartoon ou autre

L’ajout de texte ou la génération d’images à intégrer à la photo originale

La suppression d’arrière-plans ou d’éléments spécifiques dans l’image

L’application magique de Google pour la retouche photo

Les téléphones Pixel de Google se distinguent par leur application de retouche photo, qui permet de supprimer et de modifier des éléments de manière rapide et efficace, offrant des fonctionnalités similaires à d’autres applications de retouche.

L’IA permet :

De supprimer ou d’ajouter des objets dans l’image

D’améliorer automatiquement ses caractéristiques

De produire un rendu très proche d’une photo professionnelle

L’application est disponible gratuitement sur le Google Play Store, et elle est aussi compatible avec les appareils iOS comme les iPhones et iPads.

L’application Krea AI

Peu connue pour l’instant, Krea AI fait partie des nouvelles applications de retouche photo. Elle se distingue par ses fonctionnalités avancées utilisant entièrement l’intelligence artificielle.

Elle permet notamment :

De sélectionner une zone dans une image et d’y appliquer des commandes textuelles

De modifier ou de générer une partie de l’image à partir de texte

Par exemple : vous pouvez sélectionner un objet dans l’image et demander d’y ajouter un téléphone ou un bijou, et l’IA générative se chargera du reste

L’application permet également :

D’agrandir les images et d’augmenter leur résolution, ce qui en fait un excellent outil pour les professionnels de l’image

L’application Pixlr Express

Pixlr est un nom bien connu dans le domaine de la retouche photo, et son importance s’est accrue depuis l’intégration de fonctionnalités IA gratuites.

Parmi les fonctionnalités similaires à Adobe Photoshop, mais gratuites :

Génération d’images à partir de texte

Augmentation de la taille et de la résolution de l’image

Extension de l’angle d’image en générant une nouvelle partie

Pixlr propose aussi :

Des outils de modification des visages et de retouche globale par IA

et de retouche globale par IA Une version gratuite avec un système de crédits, offerts à l’inscription, mais qui peuvent nécessiter un abonnement à bas coût pour un usage intensif

Faisant partie de la suite d’applications proposée par Prisma, Pixlr est conçu pour modifier des images facilement sur mobile ou PC, d’un simple clic.

L’application permet :

De transformer instantanément une photo en œuvre d’art, comme si elle avait été retouchée par un professionnel

De corriger des erreurs, d’éclaircir des zones, et d’ajouter des effets esthétiques

Elle est disponible gratuitement sur toutes les plateformes (Android, iPhone), avec une version payante offrant des fonctionnalités supplémentaires.