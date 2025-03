Google rend le modèle Gemini 2.5 Pro gratuit pour tous

Google a annoncé qu’elle allait rendre accessible à tous, gratuitement, la version la plus récente et la plus avancée de son modèle Gemini, à savoir le Gemini 2.5 Pro, via l’application « Gemini ».

Ce modèle, auparavant réservé uniquement aux abonnés payants de Gemini Advanced, sera désormais disponible pour tous à partir de ce samedi.

Lancé plus tôt la semaine dernière, le Gemini 2.5 Pro est présenté comme le modèle d’intelligence artificielle le plus intelligent jamais développé par Google, avec des capacités de raisonnement nettement supérieures aux versions précédentes, selon un rapport du site spécialisé Neowin, consulté par Al Arabiya Business.

Le modèle mis à jour prend en charge un éventail de fonctionnalités, telles que les extensions d’applications et de navigateurs, le téléchargement de fichiers, ainsi que l’intégration avec l’outil collaboratif « Canvas » de Google.

Jusqu’à présent, l’accès au Gemini 2.5 Pro était limité aux utilisateurs de l’abonnement Gemini Advanced, proposé à 19,99 dollars par mois aux États-Unis.

Désormais, Google met ce modèle en version bêta à la disposition de tous les utilisateurs de Gemini, affirmant vouloir « mettre notre modèle le plus intelligent entre les mains du plus grand nombre le plus rapidement possible« .

Le modèle Gemini 2.5 Pro est déjà disponible sur le site web de Gemini, et son déploiement sur les applications mobiles Android et iOS est prévu dans les prochains jours.