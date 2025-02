Google règle un contentieux fiscal en Italie avec un paiement de 326 millions d’euros

Le géant américain Google a versé 326 millions d’euros au fisc italien pour mettre un terme à un litige fiscal portant sur la période 2015-2019, a annoncé ce mercredi le parquet de Milan. L’accord, conclu avec les procureurs, permet à l’entreprise de régulariser sa situation et d’éviter la poursuite de l’enquête, bien que la décision finale revienne au juge des enquêtes préliminaires.

Les autorités italiennes soupçonnaient Google Ireland Limited, filiale basée en Irlande, de ne pas avoir déclaré ses revenus générés en Italie, notamment via la vente d’espaces publicitaires. L’accord prévoit que la somme versée couvre les impôts dus, les sanctions et les intérêts.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de surveillance accrue des pratiques des géants du numérique en Italie. En juillet 2024, le gendarme italien de la concurrence avait ouvert une enquête contre Google et sa maison mère Alphabet, les accusant de pratiques commerciales trompeuses et agressives liées à l’utilisation des données des utilisateurs.

Google n’en est pas à sa première sanction en Italie. En 2021, l’autorité de la concurrence lui avait déjà infligé une amende de 102 millions d’euros pour abus de position dominante, et 20 millions d’euros aux côtés d’Apple pour l’exploitation des données des consommateurs.