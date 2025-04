Google prépare une révolution du jeu mobile avec Android 16

Google s’apprête à transformer radicalement la manière dont les smartphones Android gèrent les jeux. À partir d’Android 16, tout nouveau téléphone ou tablette lancé sur le marché devra obligatoirement prendre en charge une nouvelle fonctionnalité nommée « Host Image Copy ».

Cette technologie vise à réduire les temps de chargement, limiter les saccades graphiques et améliorer la fluidité générale des jeux sur mobile.

Selon un rapport du site spécialisé Digital Trends, la fonctionnalité Host Image Copy permet au processeur du téléphone de prendre en charge le traitement des images animées, au lieu de s’en remettre uniquement à la puce graphique (GPU).

Cette approche libère des ressources sur l’appareil, ce qui améliore les performances, réduit la consommation de mémoire en arrière-plan et prolonge la durée de vie de la batterie — un atout majeur pour les joueurs mobiles.

Ce changement pourrait mettre fin aux longs temps d’attente qui ont frustré les amateurs de jeux mobiles pendant des années. Il pourrait également rendre les jeux sur Android plus attractifs pour un public encore hésitant à adopter cette plateforme.

Google exigera la compatibilité avec cette technologie sur tous les nouveaux appareils Android 16, ce qui offre aux développeurs la possibilité de concevoir des jeux plus ambitieux sans se soucier des problèmes de compatibilité.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de Google visant à faire d’Android une plateforme de jeu mobile plus compétitive.

Avec l’arrivée d’Android 16, les utilisateurs peuvent donc s’attendre à des jeux plus rapides, plus fluides et plus immersifs, leur offrant ainsi une expérience plus agréable et satisfaisante.