La montre Pixel Watch 3 pourrait vous sauver la vie. Découvrez pourquoi

Google a obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une fonctionnalité permettant de détecter l’absence de pouls chez l’utilisateur de la Pixel Watch 3, faisant ainsi de cette montre la première du genre sur le marché américain.

Cette fonctionnalité vise à aider les porteurs de montres connectées susceptibles de faire face à des urgences médicales.

Grâce à un algorithme basé sur l’intelligence artificielle et un dispositif appelé « capteur de pulsations cardiaques multi-trajectoires », la montre connectée est capable de détecter l’absence de pouls due à des situations médicales d’urgence telles qu’un arrêt cardiaque, une intoxication ou une insuffisance respiratoire, selon un rapport du site spécialisé en technologies Mashable, consulté par Al Arabiya Business.

Lorsqu’elle détecte une absence de pouls, la montre se connecte automatiquement et demande l’envoi des services d’urgence.

Cette fonctionnalité a été développée en collaboration avec des cardiologues, des autorités sanitaires internationales spécialisées dans la réanimation des patients, ainsi que des responsables des services d’urgence et des secouristes, selon l’entreprise.

Google a déclaré :

« Lorsqu’une perte de pouls survient, il revient généralement aux témoins de fournir ou d’appeler à l’aide. Cependant, la moitié des cas d’arrêt cardiaque, par exemple, passent inaperçus, ce qui prive des millions de personnes dans le monde de toute chance réelle de recevoir des soins d’urgence à temps. »

Comment ça fonctionne ?

Le fonctionnement de cette fonctionnalité repose sur les capteurs intégrés de surveillance du rythme cardiaque de la Pixel Watch 3. Lorsqu’aucun pouls n’est détecté, des capteurs supplémentaires se déclenchent pour rechercher d’autres signes de pulsation ou de mouvement.

Si aucun autre signe de pulsation n’est détecté, la montre envoie alors des alertes à l’utilisateur pour vérifier s’il est conscient. En l’absence de réponse, la montre émettra une alarme sonore et affichera un compte à rebours sur son écran. Si l’utilisateur ne réagit toujours pas, elle appellera automatiquement les services d’urgence via la montre connectée en réseau cellulaire ou via un smartphone associé.

Toutefois, Google précise que cette fonctionnalité n’est pas destinée aux personnes ayant des antécédents de maladies cardiaques ou nécessitant une surveillance cardiaque continue.

Annoncée pour la première fois en août dernier, la fonction Loss of Pulse Detector était initialement disponible au Royaume-Uni, en France, en Autriche, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède et en Suisse.

Depuis, son déploiement s’est étendu à 14 pays, et elle sera finalement disponible aux États-Unis pour les propriétaires de Pixel Watch 3 à partir de mars.