“God Save The Tuche” dépasse le million d’entrées mais reste derrière les épisodes 2 et 3

Le cinquième volet des aventures de la famille Tuche a attiré plus d’un million de spectateurs en une semaine après sa sortie le 5 février, selon Pathé Films. Ce bon démarrage permet au film d’approcher les résultats du premier opus, qui avait terminé sa course avec 1,5 million d’entrées. Toutefois, ce nouveau chapitre reste en retrait par rapport aux performances des épisodes précédents, notamment Les Tuche 2 et Les Tuche 3, qui avaient connu un succès bien plus important dès leur première semaine.

Avec un total de 1 086 865 entrées, ce nouvel opus se place en troisième position des meilleurs lancements de la franchise, derrière Les Tuche 3, qui avait séduit 2,2 millions de spectateurs dès ses premiers jours, et Les Tuche 2, qui comptabilisait 1,5 million d’entrées sur la même période. Le film a bénéficié d’un coup de pouce grâce aux avant-premières qui, à elles seules, ont rassemblé 240 914 spectateurs avant la sortie officielle, d’après Box-office Pro. Un regain de popularité qui contraste avec l’accueil plus mitigé du quatrième volet, sorti en 2021 dans un contexte de pandémie, et qui avait attiré 2,4 millions de personnes au total.

Cette nouvelle aventure marque un tournant dans la série puisque, pour la première fois, ce n’est plus Olivier Baroux mais Jean-Paul Rouve qui se charge de la réalisation. Le réalisateur historique a préféré laisser la main, expliquant qu’il craignait d’user la recette en enchaînant les suites. Cette fois, la famille Tuche quitte la France pour l’Angleterre, où elle accompagne Donald, le petit-fils de Jeff et Cathy, lors d’un stage de football au sein du club londonien d’Arsenal.

Malgré son succès en salles, le film reçoit des avis contrastés. Tandis que Le Figaro critique une accumulation de stéréotypes et de blagues ratées, Le Monde estime que le rythme s’améliore au fil du film. De son côté, Télérama juge l’ensemble trop prévisible. Jean-Paul Rouve, lui, ne semble pas freiné par ces réserves et évoque déjà la possibilité d’un sixième film. Il envisage même de laisser les spectateurs choisir la future destination des Tuche par le biais d’un vote, selon Le Parisien.

Au box-office, God Save The Tuche prend la tête des entrées de la semaine du 5 au 11 février, devançant largement Paddington au Pérou (436 825 entrées), Un Parfait Inconnu (224 581 entrées) et Maria, le biopic consacré à Maria Callas porté par Angelina Jolie, qui a attiré 153 339 spectateurs, d’après les chiffres de CBO Box-Office. Il reste maintenant à voir si ce succès se maintiendra au fil des semaines ou si l’effet de curiosité s’essoufflera rapidement.