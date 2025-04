“Girl Gang”, la vie (pas si) rose d’une ado influenceuse, à voir sur Society+

Derrière les filtres et les followers, le nouveau documentaire Girl Gang lève le voile sur la réalité d’une adolescente propulsée au rang de star d’Instagram. Disponible sur Society+, la plateforme documentaire lancée par le magazine Society, ce film coup de poing est au cœur des conversations pour sa plongée glaçante dans les coulisses de l’influence à l’ère numérique.

Un rêve d’ado devenu entreprise familiale

À 14 ans, Leonie Balys, alias @leoobalys, n’a qu’un objectif : atteindre un million d’abonnés sur Instagram. Elle vit en périphérie de Berlin, adore son chien et pratique le foot, mais passe surtout ses journées à tourner des vidéos sponsorisées depuis sa chambre, métamorphosée en studio. En quelques mois, sa popularité explose auprès d’un public très jeune, prêt à faire des kilomètres pour l’apercevoir. Le rêve prend alors une tournure inattendue : ses parents, séduits par le potentiel économique, deviennent ses managers à plein temps. Ils licencient leur agent et prennent les rênes d’une « entreprise Leonie », où chaque contrat est négocié en chaussettes dans leur salon.

Le documentaire de Susanne Regina Meures (Saudi Runaway, Raving Iran) suit cette famille sur plusieurs années. On y voit une adolescente confrontée à un rythme étouffant de production de contenus, à l’isolement social, et à la pression constante de plaire. Tandis que les contrats s’enchaînent, les conflits familiaux émergent. Tout est calculé, scénarisé, marketé. Et l’intimité se dissout dans les stories.

Une critique douce-amère de la culture de l’influence

Sans jamais tomber dans la moquerie ni dans le jugement frontal, Girl Gang dissèque cette mécanique de la célébrité précoce. La réalisatrice choisit de ne jamais montrer Leonie à l’école ou dans un cadre non numérique, renforçant ainsi la sensation d’un monde refermé sur lui-même. L’une des jeunes fans de Leonie, Mélanie, passe jusqu’à 17 heures par jour sur son téléphone. Mais c’est elle, justement, qui offre la clé du film : en prenant du recul, elle finit par retrouver une vie sociale réelle.

Le documentaire interroge autant la place des parents dans ce système – eux-mêmes happés par l’illusion d’un succès collectif – que l’absurdité de cette célébrité fondée sur des likes, des codes promos et des selfies. Girl Gang devient ainsi bien plus qu’un portrait : une fable contemporaine sur le culte de la visibilité, sur l’enfance instrumentalisée, et sur l’étrange solitude qui accompagne les écrans.

Disponible dès maintenant sur Society+, Girl Gang s’impose comme un documentaire essentiel pour comprendre les ressorts, les dérives – mais aussi les émotions – d’une génération façonnée par l’économie de l’attention. À voir, surtout si vous pensez que le métier d’influenceur est une partie de plaisir.