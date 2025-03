George Clooney va-t-il divorcer de sa femme ? De gros enjeux financiers à la clé

L’acteur américain célèbre George Clooney fait face à un dilemme potentiel : divorcer de sa femme d’origine libanaise, Amal Alamuddin, ce qui pourrait lui coûter une fortune. De nombreuses rumeurs sur une séparation imminente du couple circulent depuis des mois. Elles ont commencé en octobre 2024, lorsque le journal The Telegraph a publié des informations à ce sujet.



À l’époque, le journal affirmait que, selon les rumeurs récentes, George et Amal vivraient séparés l’un de l’autre et rencontreraient des désaccords constants.



Selon un rapport du site Radar Online, l’écart entre les deux époux ne cesse de se creuser en raison de leurs engagements professionnels distincts.



La tension aurait augmenté après que Clooney a décidé de jouer dans une nouvelle pièce de théâtre à Broadway, à New York, tandis qu’Amal insiste pour poursuivre son travail en tant que professeure de droit à l’université d’Oxford, au Royaume-Uni.



D’autres rapports de presse indiquent que la raison de leur mésentente serait le désir d’Amal d’avoir plus d’enfants, une idée à laquelle l’acteur s’opposerait. La chaîne TCH a déclaré : « Amal veut des enfants, lui non, et ces désaccords pourraient mener au divorce après 11 ans de mariage. »



Le couple a déjà des jumeaux, Ella et Alexander, âgés de 7 ans, qui vivent avec leur mère dans l’Oxfordshire, au Royaume-Uni.



Si le divorce devait avoir lieu, il pourrait coûter à George Clooney plusieurs millions de dollars. La somme de la séparation pourrait atteindre 300 millions de dollars.



Le magazine OK! rapporte : « L’annonce du divorce d’Amal et George pourrait coûter à ce dernier 300 millions de dollars. Amal recevrait également une partie de ses biens ainsi que la villa située au bord du lac de Côme. »



George Clooney a rencontré Amal Alamuddin au lac de Côme, en Italie, en 2013, et ils se sont mariés peu après, célébrant leur union à Venise en septembre 2014.



Dans une interview accordée au New York Times la semaine dernière, Clooney a confié : « Je n’étais pas vraiment intéressé par le fait d’être père. Puis j’ai rencontré Amal et nous sommes tombés amoureux. »



L’acteur d’Ocean’s Eleven a ajouté : « Je ne pensais pas vraiment avoir une chance avec elle, car j’avais 17 ans de plus qu’elle et elle semblait déjà tout avoir. »



Il a également admis avoir eu peur de devenir père de jumeaux à ce moment-là : « J’avais 56 ans, et cela me semblait terrifiant. »