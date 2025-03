Gastronomie : le guide Michelin s’apprête à dévoiler ses étoiles 2025

Ce lundi 31 mars, à Metz, le guide Michelin révèlera les noms des chefs et établissements récompensés pour cette nouvelle édition. Une cérémonie à la fois attendue et redoutée dans le monde de la haute cuisine, où certains visent l’excellence, tandis que d’autres s’émancipent du système.

Entre quête d’excellence et fatigue des étoiles

Pour beaucoup de chefs, l’annonce du palmarès du guide Michelin reste l’un des temps forts de l’année. C’est le cas de Frédéric Doucet, qui espère décrocher une deuxième étoile pour son établissement situé dans le Charolais. Il s’est entouré d’une équipe de onze cuisiniers et prépare ce rendez-vous avec l’enthousiasme d’un compétiteur déterminé.

Mais à l’inverse, certains choisissent de tourner la page. À Roanne, Thierry Fernandes a récemment renoncé à son étoile, après quinze ans de présence dans le guide. Désireux de s’éloigner de la pression constante, il préfère désormais une cuisine plus accessible, sans les exigences imposées par le macaron rouge. Même réflexion pour Vincent Favre-Félix, installé à Annecy-le-Vieux, qui estime que les attentes de la clientèle ont évolué. Il pointe des menus jugés trop longs, trop chers, et plus forcément en phase avec les habitudes de consommation actuelles.

Une institution toujours influente malgré les critiques

La cérémonie officielle aura lieu à 17 heures au Centre des Congrès de Metz, où seront dévoilées les nouvelles étoiles. L’événement, qui célèbre cette année les 125 ans du guide Michelin, réunit la quasi-totalité des chefs étoilés de France. Selon Gwendal Poullennec, directeur international du guide, « les étoiles n’appartiennent pas aux chefs » et la sélection reste l’apanage exclusif de l’équipe du Michelin.

Si le palmarès reste sous embargo, plusieurs noms reviennent dans les spéculations, dont ceux de Hugo Roellinger à Cancale, Hélène Darroze à Paris, ou Giuliano Sperandio du Taillevent, pressentis pour décrocher une troisième étoile. Certaines rétrogradations, comme celle de la maison Georges Blanc après 44 ans au sommet, ont déjà été annoncées.

Malgré les critiques sur son opacité ou certains choix jugés surprenants, le guide conserve une aura incontestable. Il reste une référence dans la gastronomie mondiale. Créé en 1900 par les frères Michelin, le guide s’est imposé au fil du temps comme un arbitre incontournable du bon goût, désormais décliné dans plus de 50 pays.