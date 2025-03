Gali Beharav Me’ara, la conseillère juridique du gouvernement, ennemie de Netanyahu

Gali Beharav Me’ara est une avocate israélienne qui a commencé sa carrière juridique en 1985 et a occupé plusieurs postes au sein du bureau du procureur général israélien. Elle a été nommée conseillère juridique du gouvernement en 2022. Depuis, elle a eu plusieurs confrontations avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, s’opposant aux projets gouvernementaux concernant la justice et adoptant des positions légales fermes dans plusieurs affaires importantes.

En 2025, la cour israélienne a voté en faveur d’une motion de censure à son encontre et a entamé des démarches pour la destituer après de vives divergences avec elle depuis la formation du gouvernement Netanyahu à la fin de 2022.

Naissance et enfance

Gali Beharav Me’ara est née le 18 septembre 1959 en Israël. Sa mère était peintre, tandis que son père a servi dans les rangs du Palmach durant la Nakba de 1948 et était directeur exécutif d’une entreprise de matériel électronique. Elle est mariée à Zion Me’ara, qui faisait partie du système de sécurité israélien et a participé à des opérations du Shin Bet.

Études et formation

Beharav Me’ara a obtenu son diplôme de licence en droit de la Faculté de droit de l’Université de Tel Aviv en 1985, puis a poursuivi ses études pour obtenir un master en droit de la même université en 1990. Pendant sa carrière académique, elle a occupé le poste de professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université de Tel Aviv.

Expérience militaire

Elle a effectué son service militaire entre 1978 et 1980 dans le renseignement de l’armée israélienne.

Expérience juridique

Beharav Me’ara a commencé sa carrière juridique en 1985 en rejoignant le bureau du procureur de Tel Aviv, où elle a occupé plusieurs postes au cours de trois décennies, principalement axés sur le droit civil et administratif.

En 2001, elle a fondé la Direction des affaires administratives, responsable des questions juridiques liées aux procédures administratives du gouvernement et des autorités publiques, et l’a dirigée jusqu’en 2006.

Elle a également été la directrice du département administratif du bureau du procureur général en 2002, puis procureur général de Tel Aviv de 2007 à 2015, supervisant les principales affaires civiles d’Israël, y compris les conflits du travail, les questions foncières et les plaintes civiles palestiniennes en Cisjordanie contre Israël.

Après sa retraite du bureau du procureur général en 2015, elle a rejoint le cabinet d’avocats « Tadmor Levy » en tant que conseillère juridique pendant six ans. Elle a également été membre de plusieurs commissions publiques, dont le forum consultatif pour le droit administratif et la commission des procédures civiles.

Première conseillère juridique

Le 7 février 2022, Beharav Me’ara a pris ses fonctions en tant que conseillère juridique du gouvernement pour un mandat de six ans, succédant à Avichai Mandelblit. Elle est ainsi devenue la première femme à occuper ce poste en Israël.

Depuis sa prise de fonction, elle a eu plusieurs confrontations avec Netanyahu, notamment en ce qui concerne les affaires de corruption pour lesquelles Netanyahu est jugé, et a refusé de défendre le gouvernement dans ces dossiers. Elle s’est également opposée aux tentatives de Netanyahu de limoger des responsables de la sécurité de haut niveau, illustrant les tensions croissantes entre les deux en matière de pouvoir et de droit.

En février 2023, Beharav Me’ara a publié un avis juridique dans lequel elle exprimait son opposition à la réforme judiciaire proposée par le ministre de la Justice Yariv Levin en accord avec Netanyahu, la qualifiant de coup d’État.

Destitution de son poste

Le 23 mars 2025, le gouvernement israélien a voté à l’unanimité une motion de censure contre la conseillère juridique Gali Beharav Me’ara lors d’une session à laquelle elle ne participait pas. Ce vote a été suivi par des accusations selon lesquelles Netanyahu cherchait à saper la démocratie et à exacerber les crises politiques en Israël.

Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a expliqué que la décision de retirer la confiance à Beharav Me’ara était due à son comportement inapproprié et aux profondes divergences qu’elle entretenait avec le gouvernement.

En réponse à cette décision, des milliers d’Israéliens ont manifesté devant le siège du gouvernement pour protester contre la destitution de Beharav Me’ara et de Ronen Bar, le chef du Shin Bet.