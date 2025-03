Fuite des détails sur le lancement des smartphones Motorola Edge 60 et la série Moto G

La société Motorola se prépare actuellement à lancer une nouvelle gamme de smartphones. Le site 91mobiles a révélé des informations exclusives sur cinq modèles à venir : Moto G56, Moto G86, Motorola Edge 60 Fusion, Motorola Edge 60 et Edge 60 Pro.

Moto G56 et Moto G86 : prix, couleurs et mémoire

Selon le site, le Moto G56 sera disponible en noir, bleu et vert clair. Il sera proposé avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour un prix de 250 euros.

Le Moto G86, un autre modèle de la série Moto G, sera disponible en doré, violet clair, rouge et bleu. Ce smartphone offrira 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 330 euros.

Série Edge 60 : prix, couleurs et mémoire

La série Motorola Edge 60 comprendra trois modèles : Motorola Edge 60, Edge 60 Fusion et Edge 60 Pro.