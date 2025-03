François Bayrou rattrapé par le scandale Bétharram : convoqué par la commission d’enquête !

La commission d’enquête parlementaire sur les violences scolaires, créée à la suite du scandale de l’établissement Notre-Dame-de-Bétharram, a annoncé ce mercredi son intention d’auditionner le Premier ministre François Bayrou. Ancien ministre de l’Éducation nationale en 1996, lors du dépôt de la première plainte contre un surveillant de l’établissement, et ancien président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, François Bayrou est mis en cause par plusieurs témoignages affirmant qu’il était au courant des accusations, ce qu’il réfute catégoriquement.

Cette commission, votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale, entend mener ses travaux en trois phases : d’abord, l’audition des victimes et des collectifs dès le 20 mars, suivie des administrations concernées, dont les ministères de l’Éducation et de la Justice, ainsi que les académies. Enfin, plusieurs responsables politiques, dont François Bayrou, Élisabeth Borne et Gabriel Attal, seront entendus afin d’évaluer les mécanismes de contrôle de l’État sur les établissements scolaires, qu’ils soient publics ou privés sous contrat.

Le rapport final de la commission est attendu pour fin juin, avant la suspension des travaux parlementaires. Il visera à proposer des mesures pour renforcer la prévention des violences en milieu scolaire et améliorer le contrôle des établissements. L’affaire Bétharram, qui a déjà suscité une centaine de plaintes, demeure un sujet particulièrement sensible, mettant sous pression le gouvernement et ravivant les débats sur la protection de l’enfance et la responsabilité des institutions.