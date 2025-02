France Médias Monde inaugure une rédaction numérique au Liban

France Médias Monde (FMM) a officiellement inauguré jeudi 27 février son « hub » régional à Beyrouth, marquant une nouvelle étape dans le déploiement de ses offres en langue arabe. Ce bureau, entièrement numérique, vise à renforcer la production de contenus destinés aux sites internet et aux réseaux sociaux de France 24 en arabe et de Monte Carlo Doualiya (MCD). Une équipe d’une quinzaine de journalistes arabophones, recrutés dans plusieurs pays de la région, a été formée par l’Académie France Médias Monde pour assurer un traitement de l’information conforme aux standards éditoriaux du groupe.

Le choix de Beyrouth n’est pas anodin. Capitale d’un pays historiquement lié à la francophonie, le Liban abrite depuis longtemps des correspondants de FMM et constitue une plateforme idéale pour couvrir l’actualité du Proche et du Moyen-Orient. Ce « hub » régional s’inscrit dans la volonté de FMM de renforcer son ancrage local tout en garantissant une couverture plus immédiate et contextualisée des événements. La rédaction beyrouthine produira des formats variés, adaptés aux usages numériques, allant des vidéos mobiles aux podcasts en passant par des infographies interactives.

Installée au sein de l’École supérieure des affaires (ESA), la rédaction bénéficie d’un environnement académique et technique de haut niveau. Ce partenariat offre un cadre propice à l’échange avec des experts et universitaires locaux, permettant un enrichissement éditorial. L’ESA, institution reconnue pour sa formation en gestion et en communication, pourrait également constituer un vivier de talents pour le développement futur de l’équipe.

Outre l’élargissement de son audience arabophone, France Médias Monde ambitionne de lutter activement contre la désinformation. La rédaction de Beyrouth travaillera en étroite collaboration avec les Observateurs de France 24, spécialisés dans la vérification de l’information, afin de contrer les manipulations et les « infox » qui circulent sur les réseaux sociaux en langue arabe. L’objectif est de fournir une information indépendante et vérifiée, dans un contexte où la guerre de l’information prend une ampleur croissante dans la région.