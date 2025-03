Forte baisse des ventes de Tesla sur le marché européen

Les ventes de voitures Tesla ont chuté de près de moitié en Europe au cours des deux premiers mois de l’année, par rapport à l’année précédente, selon les chiffres publiés mardi par l’Association des constructeurs automobiles européens (ACEA).

Cette baisse s’explique par le vieillissement de sa gamme de produits et par la réputation de son dirigeant, Elon Musk.

Le constructeur spécialisé dans les voitures électriques a enregistré une baisse de 49 % des immatriculations en janvier et février combinés, tombant à 19 046 véhicules, soit 1,1 % de part de marché.

Pourtant, les immatriculations de véhicules électriques ont globalement augmenté de 28,4 % sur la même période dans l’Union européenne, atteignant 255 489 véhicules et 15,2 % du marché.

Les prises de position commerciales d’Elon Musk et son soutien à l’ancien président américain Donald Trump constituent un frein pour les ventes de la marque.

Par ailleurs, la marque pionnière dans son domaine, avec une gamme vieillissante, fait face à la concurrence de nouveaux modèles lancés par d’autres constructeurs.

La demande pour les voitures électriques est particulièrement forte en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, et s’accélère en Espagne et en Italie.

Sigrid de Vries, directrice générale de l’ACEA, a déclaré dans un communiqué que cette hausse des véhicules électriques « reste encore en deçà du niveau requis pour assurer la transition vers une mobilité à faibles émissions ».

Elle a ajouté : « Alors que la Commission européenne s’apprête à proposer un assouplissement des pénalités pour les voitures et camionnettes sur la période 2025-2027, il sera tout aussi important de s’attaquer aux obstacles structurels qui freinent cette transition. »

L’organisation souligne la nécessité d’accélérer les investissements dans les infrastructures de recharge, de mettre en place des incitations financières ciblées pour les véhicules légers et lourds, et de réduire le coût de l’électricité pour les propriétaires de véhicules électriques.