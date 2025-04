Fort Boyard fête ses 35 ans : un retour événement pour le jeu culte de France 2

Le 1er mai prochain, France 2 diffusera une émission spéciale de Fort Boyard pour marquer les 35 ans de son programme phare. Au menu : des anciens visages emblématiques, une distribution VIP, des surprises scénaristiques et la promesse d’un avenir pérenne pour le monument charentais.

Jean-Pierre Castaldi revient sur le Fort pour une émission anniversaire

Olivier Minne, animateur attitré de Fort Boyard depuis 2003, orchestrera ce numéro inédit en compagnie d’une équipe de personnalités bien connues du public. Parmi elles, le chef Norbert Tarayre, l’animatrice Nathalie Simon, la journaliste Isabelle Morini-Bosc, l’ex-nageur Frédérick Bousquet et la productrice Alexia Laroche-Joubert. Tous joueront en faveur de l’association Rêves, qui soutient les enfants gravement malades.

Mais c’est surtout la présence de Jean-Pierre Castaldi qui retiendra l’attention. Ancien présentateur du jeu entre 2000 et 2002, il effectuera un retour symbolique sur le Fort, plus de vingt ans après l’avoir quitté. Cette émission exceptionnelle, tournée hors saison estivale, proposera également un twist scénaristique : selon TV Magazine, le Père Fouras ouvrira « la galerie des portraits » et convoquera d’anciens personnages pour défendre son trésor. Deux autres épisodes spéciaux viendront par ailleurs compléter cet anniversaire plus tard dans l’année, selon Julien Magne, directeur général d’Adventure Line Productions.

Des travaux de grande ampleur menacent-ils l’avenir du jeu ?

Parallèlement à cette célébration, le Fort entame une phase décisive de sa vie. Le Département de la Charente-Maritime, propriétaire des lieux, a lancé un vaste chantier de restauration, dont le coût est estimé à 44 millions d’euros. Objectif : rétablir les ouvrages de protection emportés par l’érosion marine et garantir la pérennité de ce symbole du patrimoine télévisuel français. Ces travaux débuteront en juillet, mais ne compromettront pas le tournage de la 36e saison, qui débutera dans les semaines à venir pour une diffusion dès cet été.

À terme, l’ambition est d’ouvrir le Fort au public d’ici 2028, comme l’a précisé la Fondation du Patrimoine. Les visiteurs pourraient ainsi s’y rendre chaque année entre août et octobre. Une nouvelle vie pour cette forteresse emblématique, qui s’apprête à accueillir autant de curieux que de candidats. En attendant, les fans n’auront qu’à résoudre une énigme : réussir à patienter jusqu’au 1er mai.