Ford annonce l’arrêt de la vente de ses voitures en Égypte

La société américaine Ford a annoncé l’arrêt de la vente de ses voitures sur le marché égyptien à la fin du mois de février, afin de « réaligner ses stratégies commerciales avec les dynamiques mondiales changeantes qui affectent le secteur automobile ».

Dans un communiqué, Ford a rassuré les propriétaires actuels de ses véhicules en affirmant qu’elle « continuera, avec son distributeur local, à fournir des services après-vente complets, y compris la disponibilité des pièces de rechange, l’assistance technique et les services de garantie, afin d’assurer aux clients actuels un service et un suivi de haute qualité ».

De leur côté, des commerçants ont indiqué que la raison derrière cette décision était la baisse de la part de marché de l’entreprise.

Le marché automobile en Égypte a rencontré des défis difficiles au cours des quatre dernières années, entraînant une baisse des ventes. Parmi les principales causes figurent la diminution de l’offre due à la crise des semi-conducteurs, le manque de devises étrangères et les restrictions sur l’importation de voitures de l’étranger. Ces facteurs ont conduit à une baisse des ventes de voitures particulières, passant de 215 100 unités en 2021 à 133 800 en 2022, soit une baisse de 38 %. Cette tendance s’est poursuivie en 2023 avec seulement 69 200 véhicules vendus, avant une légère reprise en 2024, atteignant 81 500 unités, soit une croissance de 18 %, selon les données du Conseil d’information automobile (AMIC).

« Une décision qui appartient à l’entreprise »

Commentant la décision de Ford, Omar Balbaa, président de la division générale de l’automobile de la Fédération générale des chambres de commerce, a déclaré que « cela relève de la décision de l’entreprise, car chaque société adopte une politique commerciale en fonction des conditions du marché et de la demande pour ses différents modèles. Il est possible que cette décision soit due à un manque d’engouement pour ses voitures en Égypte à un niveau correspondant à son statut ».

Quant à l’impact de la décision de Ford sur le marché automobile égyptien, il a minimisé son effet sur l’offre globale, soulignant que la part de marché de la marque était faible depuis plusieurs années. Il a attribué cette situation aux prix élevés des pièces détachées des véhicules Ford et à la présence de modèles concurrents offrant une meilleure efficacité et des prix plus attractifs.