— Football : la FFF dénonce des insultes racistes visant Ibrahima Konaté

La Fédération française de football a fermement condamné les insultes racistes dont a été victime Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux après un match de Ligue des champions entre Liverpool et Galatasaray. Le défenseur français a été pris pour cible à la suite d’un choc de jeu ayant entraîné la blessure de l’attaquant Victor Osimhen.

L’incident s’est produit lors du huitième de finale retour, sans faute de la part du joueur français. Malgré cela, une vague de messages haineux a émergé en ligne dans les jours suivants, suscitant l’indignation de la FFF et du club de Liverpool.

La FFF condamne avec la plus grande fermeté les insultes racistes dont est victime Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours.



Ces propos haineux, contraires aux valeurs fondamentales du sport, sont inacceptables. Le football doit rester un espace de respect,… pic.twitter.com/Jdkg6sIQGh — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 21, 2026

Une réaction ferme des instances

La Fédération a dénoncé des propos contraires aux valeurs du sport et rappelé que le football doit rester un espace de respect et d’inclusion. Elle a également indiqué se réserver le droit d’engager des actions pour identifier et sanctionner les auteurs de ces messages.

Ibrahima Konaté figure par ailleurs dans la sélection de l’équipe de France pour les prochains matchs amicaux, alors que les instances du football réaffirment leur vigilance face aux dérives racistes.