— Affaire Sala : décision imminente dans le litige entre Nantes et Cardiff

Sept ans après la mort tragique d’Emiliano Sala, le tribunal de commerce de Nantes doit rendre lundi une décision très attendue dans le contentieux opposant le FC Nantes à Cardiff City. Le joueur argentin avait disparu en janvier 2019 dans un accident d’avion au-dessus de la Manche, alors qu’il venait d’être transféré pour 17 millions d’euros vers le club gallois.

Au cœur du litige, Cardiff réclame réparation pour des préjudices financiers importants, estimés à plus de 120 millions d’euros. Le club gallois considère que le FC Nantes porte une part de responsabilité dans l’organisation du vol privé, pointant notamment le rôle de l’agent Willie McKay et évoquant des manquements et une « négligence ».

Deux lectures opposées des responsabilités

De son côté, le FC Nantes rejette toute implication directe, rappelant que l’organisateur du vol, David Henderson, a été condamné au Royaume-Uni pour avoir employé un pilote non qualifié. Les avocats du club français dénoncent un « acharnement judiciaire » et estiment que Cardiff instrumentalise le drame.

Ce nouveau jugement s’inscrit dans une série de procédures déjà engagées. En 2022, le Tribunal arbitral du sport avait confirmé que le transfert était bien effectif, et la Fifa a ensuite ordonné à Cardiff de verser le solde dû à Nantes. La décision attendue lundi pourrait clore un volet majeur de ce dossier complexe et hautement sensible.