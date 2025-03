Foot – Décès de Gérard Bourgoin, ancien président de l’AJ Auxerre et de la LFP

Gérard Bourgoin, figure emblématique du football français et ancien président de l’AJ Auxerre ainsi que de la Ligue de Football Professionnel, est décédé hier à l’âge de 85 ans. Selon L’Yonne Républicaine, il aurait été victime d’un malaise au volant de sa voiture en rentrant du match entre l’AJA et Strasbourg, auquel il avait assisté plus tôt dans la journée.

Né le 6 juillet 1939 à Chailley, dans l’Yonne, Gérard Bourgoin a débuté sa carrière en fondant en 1966 une entreprise de volaille nommée La Chaillotine, qui deviendra plus tard Bourgoin SA. Sous sa direction, BSA s’est imposée comme le leader mondial de la volaille fraîche dans les années 1980.

Parallèlement à ses activités entrepreneuriales, Bourgoin s’est investi dans le football en soutenant l’AJ Auxerre en tant que sponsor et vice-président. Il a joué un rôle clé dans l’ascension du club aux côtés de l’entraîneur Guy Roux. En 2000, il a été élu président de la LFP, puis a pris la présidence de l’AJA en 2011.

Outre ses engagements sportifs, Gérard Bourgoin a également été maire de Chailley de 1983 à 2014 et vice-président du conseil général de l’Yonne. Il avait aussi présidé le Centre national des indépendants et paysans d’avril 1999 à mars 2000.

Suite à l’annonce de son décès, la LFP a publié un communiqué :

La Ligue de Football Professionnel a appris avec une profonde tristesse la disparition de Gérard Bourgoin, figure incontournable du football français, ancien président de la LFP et de l’AJ Auxerre.

Dirigeant emblématique de l’AJA, il a accompagné le club pendant plus de deux décennies en tant que vice-président (1978-2000), contribuant à écrire parmi les plus belles pages de son histoire. Son engagement pour le football l’a ensuite mené à la présidence de la Ligue de Football Professionnel en 2000, où il œuvra jusqu’en 2002 pour le développement et la structuration du football professionnel en France.

En 2011, fidèle à son attachement à l’AJ Auxerre, il en reprend la présidence jusqu’en 2013, avant de continuer à en être un fervent supporter.

Son charisme, sa passion et son engagement indéfectible pour le football ont marqué ceux qui l’ont côtoyé.

La Ligue de Football Professionnel adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Réaction de Vincent LABRUNE, Président de la LFP :

« Gérard Bourgoin était un passionné de football, un homme de caractère et un bâtisseur. Son dévouement pour l’AJ Auxerre et son engagement dans le football français ont laissé une empreinte indélébile. Il restera une figure respectée et admirée. »