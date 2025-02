Floride: des scientifiques parviennent à marquer le plus grand requin blanc jamais observé dans l’Atlantique

Des scientifiques de l’organisation OCEARCH ont réussi à marquer un grand requin blanc mâle de 4 mètres de long et pesant 749,79 kg au large des côtes de la Floride et de la Géorgie, aux États-Unis.

Surnommé “Contender” en hommage au fabricant de bateaux soutenant leurs missions, ce spécimen est le plus grand requin blanc jamais enregistré dans l’océan Atlantique. La balise attachée à Contender fournira des données en temps réel pendant environ cinq ans, aidant les chercheurs à mieux comprendre les schémas migratoires de ces prédateurs marins.

Bien que Contender soit le plus grand spécimen enregistré dans l’Atlantique, le plus grand grand requin blanc jamais observé est une femelle nommée “Deep Blue”. Estimée entre 6 et 7 mètres de long, Deep Blue a été repérée pour la première fois en 2013 au large des côtes de la Guadeloupe. Elle a été filmée à plusieurs reprises, notamment en 2019 près d’une carcasse de cachalot à Hawaï. Les scientifiques estiment que Deep Blue a environ 50 ans et pourrait continuer à grandir tout au long de sa vie, les requins blancs ayant une espérance de vie moyenne de 70 ans.

En 2016, un autre grand requin blanc d’environ 7 mètres a été observé près des plages de Marino Rocks, dans le sud de l’Australie. Cette observation avait conduit à l’évacuation des plages et à l’annulation des événements nautiques par mesure de précaution.