Une nouvelle application veut concurrencer Instagram. Découvrez ce nouveau rival du groupe Meta

L’application « Flashes », qui se présente comme une alternative à Instagram, est désormais disponible pour les utilisateurs d’iPhone. L’application repose sur « Bluesky » et permet aux utilisateurs de partager des photos et des vidéos sans les complications des stories, messages privés et achats qui remplissent Instagram aujourd’hui.

Lancée le 24 février 2025, « Flashes » a reçu une série de mises à jour qui ont amélioré ses performances et l’ont rendu plus attractif. L’application ravive l’expérience classique d’Instagram, avec des options inspirées de « Bluesky », telles que la possibilité de passer d’un fil personnalisé à un autre au lieu de se fier aux algorithmes traditionnels.

Pour s’inscrire à « Flashes », l’utilisateur doit disposer d’un compte « Bluesky », qu’il soit nouveau ou existant. Les publications sur « Flashes » apparaissent également dans l’application « Bluesky », et inversement. L’application comprend des onglets pour les fils d’actualités, la recherche, les notifications et le profil, ainsi que des outils de modification simples pour les photos.

Malgré ses atouts, l’application souffre de doublons de notifications avec « Bluesky », et la suppression d’un compte sur l’une des applications entraîne sa suppression automatique sur l’autre.

Cette initiative fait partie de la stratégie de « Bluesky » visant à construire un réseau social ouvert et interopérable entre les plateformes, dans une concurrence avec des applications telles que « Mastodon » et « Threads ». Il est à noter que « Bluesky » a connu une forte croissance récemment, dépassant les 30 millions d’utilisateurs en janvier 2025, ce qui permet à « Flashes » de disposer dès son lancement d’une large base d’utilisateurs potentiels.