“Flashback” sur TF1 : une série entre polar temporel et madeleine des années 90

Avec Flashback, TF1 lance ce jeudi 3 avril une fiction policière qui mêle enquête, comédie et voyage dans le temps. Portée par Michaël Youn et Constance Gay, la série revisite le mythe du retour vers le passé à travers un duo père-fille improbable.

Un polar à double temporalité qui mêle suspense et nostalgie

Créée par Clélia Constantine et Louise Bezombes, Flashback suit Elsa Letellier, experte en police scientifique à Lyon, propulsée sans explication dans l’année 1994, peu avant le meurtre inexpliqué de son père, lui-même policier. Elle y voit une chance unique de prévenir le drame en s’infiltrant dans l’équipe de ce dernier, sans dévoiler leur lien de parenté. L’intrigue repose alors sur une tension permanente : Elsa parviendra-t-elle à changer le cours des événements sans bouleverser le futur ?

Cette immersion dans une époque révolue donne lieu à un véritable choc des générations entre la rigueur d’Elsa et le style old-school de son père, incarné par Michaël Youn. Le ton oscille entre polar classique et comédie, avec des dialogues vifs, des références appuyées aux années 1990 et des touches d’humour qui rappellent les grandes heures du buddy movie.

Récompensée du prix spécial du jury au Festival de la Fiction TV de La Rochelle, Flashback est aussi une réussite visuelle : décors, costumes et musique plongent le spectateur dans une reconstitution soignée de l’époque, entre walkmans, blousons en cuir et voitures d’un autre temps.

Un clin d’œil appuyé à “Retour vers le futur” et à une époque fantasmée

L’ombre de Retour vers le futur plane sur cette série. L’idée de retrouver un parent jeune, disparu trop tôt, et d’interagir avec lui en dissimulant son identité est assumée par les producteurs Pierre Laugier et Anthony Lancret, à l’origine du succès HPI. « Et si je pouvais retrouver mon père que j’ai perdu trop tôt ? », expliquait Lancret à Radio France, résumant le ressort émotionnel fort qui sous-tend l’histoire.

Michaël Youn, dans un rôle inattendu de flic grande gueule aux méthodes discutables, incarne un archétype familier : un héros à la Belmondo, un peu cow-boy, charismatique et imprévisible. L’acteur s’est dit inspiré par ces figures populaires vues dans les bistrots ou les films cultes des années 1980-90.

À travers ses six épisodes, Flashback déroule une enquête feuilletonnante, des clins d’œil générationnels et une réflexion sur les liens familiaux et la mémoire. Sans prétendre révolutionner le genre, la série ambitionne d’en offrir une version plus sensible et divertissante, portée par la promesse de réconcilier les époques à l’écran comme à la maison.