Fin de TPMP, les derniers mots de Cyril Hanouna: « Merci d’avoir été là. Il y a des surprises qui arrivent. Je vous donne rendez-vous très vite. Je vous tiens au courant… »

Ce mercredi soir, Cyril Hanouna présentait la dernière de TPMP!, en attendant la reprise de l’émission sur W9 à la rentrée, ou ailleurs… Entouré de ses chroniqueurs, ‘Baba’ a tenu à remercier ses équipes, affirmant que des surprises et de bonnes nouvelles allaient vite arriver, mais sans pour autant en dire plus, et sans citer le groupe M6…

Cyril Hanouna ainsi déclaré, avant de rendre l’antenne :

» Mes chéris, je voudrais remercier ceux qui ont travaillé avec nous ces trois dernières semaines. Il y a des surprises qui arrivent bien entendu. On gardera les mêmes équipes. On ne change pas une équipe qui gagne. Il y a des surprises qui arrivent très très vite, sachez-le.

On va déjà faire notre petit séminaire pour y voir plus clair. Et après, on va travailler sur la suite, bien entendu. Mais, c’est que des bonnes choses. Je voudrais remercier encore le public.On vous aime très très fort. Je remercie les équipes. On fait des dernières toutes les semaines.

Ce n’est qu’un au revoir. On vous tient au courant très vite. Je ne vous donne pas rendez-vous dans 10 ans. Je vous donne rendez-vous là, très vite. Donc voilà, on vous aime fort. Merci d’avoir été là. Merci à toutes les équipes. Et on se retrouve très vite. Je vous tiens au courant… »