Fermeture de C8: les figures de la chaînes conviées par la direction pour l’audience décisive devant le Conseil d’État, ce vendredi à 14h

Alors que le Conseil d’État doit examiner ce vendredi les recours déposés par C8 et NRJ12, qui contestent le non-renouvellement de leur fréquence TNT suite à une décision de l’Arcom, la direction de C8 a convié selon Le Parisien les figures emblématiques de la chaîne à assister, ce vendredi à 14 heures, à l’audience décisive. Cyril Hanouna, Pascal de la Tour du Pin, William Leymergie ou encore Jordan De Luxe sont conviés par la chaîne.

Cette audience vise à examiner les recours déposés par C8 et NRJ12 contre la décision de l’Arcom, effectives à partir du 28 février 2025.

Pour rappel, l’Arcom avait justifié sa décision en décembre 2024 en se basant sur les manquements répétés de C8 à ses obligations légales et conventionnelles, notamment en raison de multiples sanctions et amendes infligées à la chaîne. Une position étonnante quand on sait que l’Arcom a de nombreuses fois fermé les yeux pour les débordements d’autres chaînes, ce qui laisse penser la décision de l’Autorité est motivée par des raisons idéologiques et arbitraires.

Lors de cette audience, le Conseil d’État examinera donc les arguments des deux chaînes contestant le rejet de leurs candidatures et la réattribution de leurs fréquences à de nouveaux entrants, tels que CMI TV et OFTV.

L’issue de cette audience est cruciale pour l’avenir de C8 et NRJ12 : une décision défavorable confirmerait de façon définitive leur disparition du paysage audiovisuel français à la fin du mois.

La confirmation de la disparition de C8, première chaîne de la TNT, serait un signe extrêmement défavorable pour la démocratie et la liberté d’expression.

La décision de l’Arcom, qui a notamment pour mission de veiller «au respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion par les éditeurs de services audiovisuels», n’en paraît que plus injuste et scandaleuse, et le verdict du Conseil d’État est scruté avec attention par tous les défenseurs de la liberté d’expression…