Fermeture de C8: le groupe Canal+ déplore la décision du Conseil d’État alors que 4 fréquences TNT sont libres

Alors que le Conseil d’État a confirmé la décision de l’Arcom de ne pas renouveler la fréquence TNT de C8, à compter du 1er mars 2025, Le groupe Canal+ a réagi dans un communiqué :

« Le groupe CANAL+ déplore vivement la décision du Conseil d’Etat de rejeter le recours de C8.

Cette décision, inédite dans l’histoire de la TNT, conduit à une éviction pure et simple de la chaîne C8, installée dans le paysage audiovisuel depuis près de 20 ans, se classant toujours première chaîne de la TNT et réunissant chaque jour plus de 9 millions de téléspectateurs cumulés.

Un écosystème tout entier se retrouve sacrifié au regard des enjeux économiques, sociaux et concurrentiels engendrés. Près de 400 collaborateurs et prestataires de C8 s’apprêtent à perdre leur emploi ou à le voir menacé.

Cette décision est d’autant plus incompréhensible que 4 fréquences, autrefois occupées par les chaînes payantes du groupe CANAL+, restent disponibles.

Le groupe CANAL+ est fier du travail et de l’engagement des collaborateurs et partenaires de C8 qui ont contribué à son succès, celui d’une chaîne incarnée qui a porté une multitude de formats, d’une chaîne ouverte et populaire qui a prouvé sa vivacité.

C8 remercie très chaleureusement son public de l’avoir accompagnée et soutenue tout au long de ces dernières années. Elle tient enfin à exprimer sa profonde gratitude envers l’ensemble de ses talents. Leur engagement et leur passion ont contribué à créer une chaîne unique qui a marqué et marquera le paysage audiovisuel français. »

DIRECTION DE LA COMMUNICATION