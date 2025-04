Faux arrêts de travail pour quelques euros : une fraude en ligne qui pullule

Alors que le gouvernement traque les abus pour réduire les dépenses publiques, les faux arrêts de travail vendus en ligne continuent de circuler librement. Une fraude discrète, mais coûteuse, qui échappe souvent aux contrôles.

Des arrêts de travail prêts à l’emploi en dix minutes

Quelques clics suffisent pour obtenir un faux arrêt de travail. Le principe est simple : vous choisissez une pathologie banale – une grippe, par exemple –, vous indiquez la durée souhaitée de votre arrêt, vous payez en ligne une somme modique (environ 9 euros) et le tour est joué. Le document est délivré en quelques minutes, parfaitement crédible en apparence. « Il passe comme une lettre à la poste », confie un médecin, qui observe ce phénomène de près. « Si on fait un contrôle très attentif, on peut repérer certaines incohérences, mais dans la majorité des cas, personne ne vérifie. » Résultat : ces faux certificats permettent à des milliers de salariés de s’absenter en toute illégalité, sans éveiller les soupçons.

Une fraude difficile à enrayer pour l’Assurance maladie

Ces documents sont souvent signés au nom de vrais praticiens, dont l’identité est usurpée. L’Ordre national des médecins a recensé une vingtaine de signalements en 2024 concernant de telles usurpations. Le préjudice est lourd : en 2023, près de 8 millions d’euros auraient été perdus à cause de ces faux arrêts. Dans un contexte de hausse marquée des arrêts maladie, l’Assurance maladie a confirmé dans un communiqué de septembre avoir détecté une recrudescence de ce type de fraude. Pourtant, les contrôles restent limités. Le système, encore trop peu armé pour contrer ces pratiques numériques, peine à suivre la cadence. Rappel : utiliser ou produire un faux arrêt de travail constitue un délit grave. Les sanctions peuvent aller jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende. Un « petit arrangement » qui peut donc coûter très cher.