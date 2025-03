Fausses notes de frais à France Télévisions: 7 millions d’euros détournés par les journalistes et cadres du groupe

La direction financière de France Télévisions a décidé de resserrer le contrôle sur l’utilisation des cartes bancaires professionnelles mises à disposition d’environ 1 000 journalistes et cadres du groupe. Jusque-là, ces cartes permettaient des dépenses mensuelles allant jusqu’à 4 000 euros et des retraits hebdomadaires de 1 000 euros, avec un délai de débit différé de 55 jours. Cependant, des abus ont été constatés, notamment des achats personnels et une hausse des impayés, obligeant l’entreprise à couvrir certaines dettes. Le montant total des dérives s’élèverait à 7 millions d’euros.

Face à ces dérives, France Télévisions a pris des mesures strictes. Le délai de débit différé a été réduit à 40 jours, et le plafond de retrait hebdomadaire abaissé à 500 euros. L’objectif est de mieux encadrer les dépenses et d’éviter que ces cartes ne soient utilisées à des fins non professionnelles.

Cette décision intervient alors que France Télévisions traverse une période financière délicate. Le groupe a validé en décembre dernier un budget prévoyant un déficit de 41,2 millions d’euros pour 2025, rendant nécessaire une gestion plus rigoureuse des ressources internes.