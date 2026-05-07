Un homme armé interpellé près de la résidence d’Andrew Mountbatten-Windsor

Le frère du roi Charles III a été menacé mardi par un individu cagoulé et armé alors qu’il promenait ses chiens à Sandringham.

Andrew Mountbatten-Windsor a été confronté à une situation inquiétante ce mardi 6 mai à Sandringham, en Angleterre. Alors qu’il promenait ses chiens près de sa résidence, le frère du roi Charles III a été menacé par un homme cagoulé en possession d’une arme. L’individu aurait poursuivi l’ancien prince lors de cette promenade matinale, selon plusieurs témoignages rapportés par la presse britannique. Les forces de l’ordre sont intervenues rapidement pour interpeller le suspect.

Intervention rapide des forces de l’ordre

L’homme arrêté affichait un comportement jugé menaçant par les autorités. La police a procédé à son interpellation pour ce motif précis, bien que la nature exacte de l’arme en sa possession n’ait pas été détaillée dans les premiers éléments communiqués. L’incident s’est déroulé dans le domaine royal de Sandringham, propriété historique de la famille royale britannique située dans le Norfolk.

Sécurité renforcée après l’incident

Cette affaire survient dans un contexte déjà sensible pour Andrew Mountbatten-Windsor, qui a perdu ses titres royaux et s’est retiré de la vie publique après diverses controverses. Les services de sécurité royale ont renforcé leur dispositif autour de sa résidence suite à cet événement. Une enquête est en cours pour déterminer les motivations du suspect et établir les circonstances précises de cette tentative d’agression.