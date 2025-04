Le réalisateur britannique Sam Mendes met en chantier un projet hors norme : quatre biopics croisés consacrés aux Beatles, avec un casting britannique flamboyant. Les films sont attendus pour avril 2028.

Quatre Beatles, quatre films, quatre acteurs britanniques

C’est à l’occasion du CinemaCon de Las Vegas, lundi 31 mars, que Sam Mendes a levé le voile sur l’ambitieux projet The Beatles – A Four-Film Cinematic Event. Comme son nom l’indique, il ne s’agit pas d’un biopic classique, mais de quatre longs-métrages distincts, chacun centré sur l’un des membres du groupe mythique. « C’est une histoire trop vaste pour être contenue dans un seul film », a-t-il confié, selon Deadline. Et plutôt qu’une série, le réalisateur oscarisé pour American Beauty et encensé pour 1917 a choisi le grand écran pour ce qu’il promet être « la première expérience de binge-watching au cinéma ».

Côté casting, les rumeurs ont été confirmées : Paul McCartney sera incarné par Paul Mescal, nommé aux Oscars en 2023 pour Aftersun et tête d’affiche de Gladiator II. Barry Keoghan, révélé dans Les Banshees d’Inisherin et Saltburn, endossera le rôle de Ringo Starr. Joseph Quinn, récemment vu dans Stranger Things et bientôt dans Les Quatre Fantastiques, jouera George Harrison. Enfin, Harris Dickinson, connu pour Sans filtre et Babygirl, prêtera ses traits à John Lennon.

Une fresque musicale sous licence officielle

Outre son format inédit, le projet de Sam Mendes a la particularité d’avoir obtenu les droits musicaux complets du catalogue des Beatles — une première pour une œuvre de fiction, selon Variety. De quoi assurer une bande-son authentique et sans restriction. Chacun des films proposera un point de vue unique sur l’histoire du groupe, tout en construisant une fresque commune. Le réalisateur espère ainsi toucher une nouvelle génération de spectateurs et réaffirmer l’héritage culturel du groupe fondé à Liverpool en 1960.

Aucune précision n’a encore été donnée sur le mode de sortie des quatre films : simultanée ou échelonnée. Mais la date d’avril 2028 a bien été annoncée pour leur arrivée en salle. En attendant, Mendes s’attaque à un monument de la pop culture, dans la lignée des récents biopics musicaux consacrés à Queen, Elvis ou Amy Winehouse. Les Beatles, eux, n’avaient encore jamais eu droit à une fiction d’une telle ampleur.